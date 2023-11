Alberto: “Me decían títere y soy el único que termina enfrentado a Cristina”

A tres días de la derrota del oficialismo en las elecciones presidenciales, Alberto Fernández volvió a dar un nuevo reportaje a un medio extranjero, y esta vez fue para desquitar su enojo contra su vicepresidenta: “Me decían títere y resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina Kirchner”.

“Por un lado me piden que sea obediente y por el otro lado que tenga la lapicera”, dijo el Presidente en una entrevista a El Observador de Uruguay. “Muy títere no era, ese era el problema. Y la queja de 'no me escuchan', no es que no escucho. Oír, escucho, porque además me lo dicen por escrito. Pero lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo y lo que yo quería era que Argentina subiera la vara en un montón de cosas”, siguió Fernández en referencia a las quejas que recibía de la vicepresidenta cuando por las redes sociales decía no ser escuchada.

Cuando faltan 18 días para dejar entregar el poder a Javier Milei, el Presidente reveló que al asumir, alguien le dijo: “ ‘mirá, vos vas a a enfrentar un tiempo difícil. Los años de Macri fueron similares a los de la Revolución Libertadora. Tuvieron la característica de perseguir y enjuiciar a los opositores. Ahora tu tiempo no va a ser el tiempo de Perón, no. Tu tiempo va a ser el tiempo del tercer Perón, tironeado por la izquierda y por la derecha y te van a tironear. Prepárate para el tironeo. Prepárate’. Creo que tuvo una enorme razón”.

Y agregó que esa persona le recomendó “que cuente hasta hasta diez para preservar todo esto”.