Corrientes: un hombre murió tras el choque entre un automóvil y un camión en la Ruta 12

Una nueva tragedia vial tiñó de sangre las rutas correntinas este sábado al mediodía cerca del acceso a la localidad de San Roque donde murió un hombre a causa del choque entre un automóvil y un camión, según confirmaron fuentes policiales.

Fue alrededor de las 13, en el kilómetro 901 de la Ruta Nacional N° 12, en jurisdicción de la comisaría Distrito San Roque, casi a la altura de la Capilla San Antonio, según explicaron.

Por causas que son materia de investigación pericial, colisionaron una Citröen Berlingo, dominio AA707ES, con un camión Wolkswagen.

El conductor del vehículo de menor porte, identificado como Matías Arroyo, falleció en el lugar del accidente.

Su acompañante, Franco Agustín, fue trasladado al hospital local para recibir atención médica, aunque según anticiparon, las lesiones no serían de gravedad.

En tanto que el camión era conducido por Nelson Siviero, quien resultó con lesiones leves, al igual que su acompañante, que sería su hijo Nicolás S.A.

Uno de los primeros en llegar fueron los efectivos de la Unidad Especial Policía Rural y Ecológica de San Roque.

En el lugar del impacto fatal también trabajarons.También concurrió personal del hospital local, así como personal del GTO de Saladas y de Paso de los Libres, así como de Seguridad Vial de Saladas.La comisaría San Roque quedó a cargo de la investigación, en base a las directivas de la Unidad Fiscal en turno de Goya, que ordenó que se realicen las pericias tanto mecánicas como en accidentología.Durante varias horas, el tránsito vehicular se vio interrumpido mientras trabajaba personal técnico.La Berlingo volcó a un costado del pavimento y en los alrededores quedaron dispersos cientos de plásticos y objetos que formaban parte del equipaje de sus ocupantes.Entretanto, el tránsito vehicular era desviado por caminos alternativos.