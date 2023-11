El chat con la reacción de Jorgelina Cardoso cuando le dijeron que Di María le fue infiel

En las últimas horas estuvo circulando en las redes, información sobre una supuesta fiesta con jugadores de la Scaloneta con modelos en la cual, se dijo, que algunos habían sido infieles a sus respectivas parejas. En medio de todo esto, se filtró en las redes una conversación entre Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, y un seguidor que a través de varios audios, le informaba que el jugador había estado 'a los besos' con otras señoritas.

Lejos de enojarse, ella apeló a la ironía extrema respondiendo: "ja,ja. Era su permitido". Del otro lado, sólo hubo desconcierto: "No puedo creer que me respondiste. Di María es mi ídolo y me asusté cuando me enteré de los hechos. ¿Estás bien?".

Pero para Jorgelina, no hay nada que pueda quebrar su confianza en su marido: "Me imagino. Gracias por preocuparte. No sé qué hubiera hecho de mi vida sin enterarme de esto", cerró con un emoji de risas.