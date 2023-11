Presentaron el Plan Provincial de Lucha contra el Dengue

La Provincia, a través del ministerio de Salud Pública, presentó este jueves el “Plan de Lucha contra el Dengue, Zika y Chikungunya” para el año que viene y lo que resta de 2023.

Desde el mismo, se apunta a la prevención de las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, a través de acciones de saneamiento y promoviendo la eliminación de los criaderos del mosquito.

“En esta temporada ya tenemos 1.600 casos”, informó el ministro Ricardo Cardozo, a la vez que añadió que desde la cartera se trabaja “para que en algún momento lleguen las vacunas" para combatir la patología.

El acto de lanzamiento tuvo lugar en el salón verde de Casa de Gobierno, y estuvo encabezado por el titular de Salud Pública, acompañado por su par de Educación, Práxedes López; y el viceintendente de Capital, Emilio Lanari.

Inicialmente, la directora General de Epidemiología, Angelina Bobadilla, presente en el lugar, abordó distintas cuestiones respecto a la temática, brindando datos sobre la situación epidemiológica en las Américas, países limítrofes, Argentina y la provincia de Corrientes en los últimos años, respecto a los casos de dengue, zika y chikungunya.

Objetivos

El Plan apunta a la prevención del Dengue y las enfermedades transmitidas por el vector Aedes aegypti, a través de acciones de saneamiento y promoviendo la eliminación de los criaderos del mosquito con el fin de disminuir el número de casos de esta patología.

Por otra parte, las tareas incluyen la reimplementación de la mesa de gestión integrada provincial, coordinada por el ministro Ricardo Cardozo y conformada por actores multisectoriales, capacitaciones y actualizaciones a los equipos de salud, bloqueos vectoriales que incluyen recorrido de la zona, relevamiento, búsqueda de febriles, fumigación y control larvario, tareas de descacharrado junto a los municipios y otras instituciones locales. Además de difusión de medidas de prevención en medios de comunicación y recorrida casa por casa de los agentes sanitarios recordando los cuidados para evitar la enfermedad

Ministro Cardozo

“En esta temporada ya tenemos 1.600 casos, lo que habla de la presencia permanente de estas patologías y del riesgo que representan para la población y que se ven agravadas por el cambio climático”, manifestó en primer término el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, señalando que es fundamental seguir creando conciencia sobre la necesidad de cuidar y respetar el medio ambiente.

Tras resaltar el compromiso de trabajar junto a los municipios, para llegar a todos los barrios y a la población en general con medidas eficaces para combatir el flagelo, Cardozo puso de relieve que, en el marco de esta campaña, la tarea de “difusión y educación son pilares claves que no se pueden dejar de lado”.

Seguidamente, el ministro comentó que la cartera a su cargo, a través de la Dirección de Epidemiología, trabaja con intensidad bregando para que en algún momento lleguen a través de Nación las vacunas para combatir el Dengue.

En este sentido señaló que “Nación nos pide determinados indicadores para saber el porcentaje de vulnerabilidad que tiene la población, lo que representa un mapeo serológico” y comentó que, de acuerdo a ello, “Nación va a resolver si corresponde o no que nos apliquemos las vacunas”.

Para culminar, Cardozo subrayó que, ante un brote, la Provincia está “preparada para afrontarlo de la mejor manera, en resguardo de la salud de los correntinos”.

Colaboración ciudadana e institucional

Por su parte, la directora de Enfermedades Zoonóticas y Vectoriales, Claudia Benítez Sosa, indicó que la campaña se abordó desde “lo macro a lo micro” y se tuvo en cuenta el medio ambiente, siendo este “nuestro planeta, barrio, ciudad”, que está estrechamente relacionado a los seres humanos, a los cambios climáticos y en los nichos neo climáticos, que traen sequías e inundaciones. “Todo esto hace que el vector se reproduzca con mayor facilidad”, remarcó la funcionaria.

Asimismo, la directora manifestó que “tenemos que desarrollar alianzas para avanzar”, y a la vez, “tenemos dos direcciones, como las Investigaciones Operativas, que nos sirven para ver resultados y avanzar”; y por otro lado está “el cambio de conducta, donde apelamos a la responsabilidad ciudadana”.

“Estamos hablando de un vector que transmite varios virus: dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, parvovirosis”, subrayó Benítez Sosa y aseguró que “si el vector no estaría presente no habría estás enfermedades, por lo que esto es un trabajo mancomunado”, y agregó que “ahora buscamos trabajar con familias centinelas, para darle ovitrampas, para saber si hay presencia de oviposiciones en el dispositivo, no sabe si el mosquito sería aedes aegypti o de qué género”.

“Lo importante es el compromiso con la familia que se vuelve centinela, porque se vuelve vigilante en su perímetro, y por ello, es importante la comunicación, y nosotros les vamos a dar respuestas con herbicidas biológicos que utilizaran en sus domicilios, de esta manera tendremos un ida y vuelta en la comunicación”, resaltó la misma.

Por último, la directora agregó que el trabajo en conjunto entre los diferentes ministerios, como el de Educación, Salud Pública, Desarrollo Social, Coordinación y Seguridad; además se trabajó junto a los residentes de Enfermerías, las Fuerzas Vivas, Prefectura, Facultades de Medicina, Ciencias Exactas, Bioquímica, Veterinaria, y con todos los Municipios de la Provincia.