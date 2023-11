Luis Caputo se posiciona como el principal candidato a ministro de Economía

Crece la expectativa por el hecho de que el especialista en finanzas Luis Caputo se convierta en el ministro de Economía de Javier Milei, confirmaron fuentes oficiales. El camino que condujo a este exfuncionario macrista a estar muy cerca de la cartera más importante de la Argentina está repleto de renunciamientos, enojos, marginados y tiene, al final del día, una promesa millonaria.

La cuestión familiar y personal es una de las pocas dudas que mantiene Caputo, quien recibió la propuesta, pero aún no confirmó, según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas al economsita. El viernes pasado, les ofrecía un no rotundo a quienes lo consultaban sobre si estaría dispuesto a ocupar el Ministerio de Economía. A mediados de esta semana, seguía diciendo que no, pero con mucha menos contundencia.

El futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, lideró la negociación cara a cara con Caputo. El último encuentro fue este mediodía en el Hotel Four Seasons. Allegados a Caputo aseguraron que no está obligado a responder hoy.

Mientras Caputo deshojaba la margarita, Santiago Bausilli y Martín Vauthier comenzaron a ocupar lugares en representación de LLA en el operativo de transición con el Gobierno. Bausilli es socio de Caputo en la consultora Anker. Vauthier, en tanto, es uno los economistas principales de esa organización.

Dos fórmulas circularon hasta hace horas en el entorno de Milei. Una era Demian Reidel -exvicepresidente segundo del Banco Central en el macrismo- a Economía, Emilio Ocampo al Banco Central. La otra era Caputo a Economía, Reidel al Banco Central.

Si bien Milei tiene definido quién quiere que ocupe la silla en Hacienda, no está del todo resuelto el funcionario que tomará el Banco Central. A todas luces, se ve, que hay un herido. Salta a la vista que el nombre que falta es el de Ocampo, padre del proyecto de dolarización que embanderó el Javier Milei en la campaña.

Con Ocampo, Milei cambió en los últimos días la cercanía por la distancia. Hay indicios sugestivos del mal momento que está pasando la relación. “Qué desafortunado comentario, descalificación para Emilio Ocampo y su equipo”, posteó en la red social X ayer a las 23.49 Nicolás Cachanosky. Acompañaba el mensaje con una nota que reproducía generosos halagos de Mieli hacia Caputo.

Cachanosky no es un nombre más. Se trata del coautor, junto al propio Emilio Ocampo, del libro sobre dolarización que hasta hace poco encantaba al presidente electo. Casi un vocero.

Ocampo se bajó de la posible conducción del Banco Central hoy mismo. Además, algunos dirigentes cercanos a LLA, como Juan Nápoli, dan por confirmada la designación de Caputo al frente de Economía en redes sociales.

El hecho de que las acciones de Caputo ascendían quedó evidenciado por otras críticas. Guillermo Nielsen fue presidente de YPF en la primera parte del gobierno de Alberto Fernández. Expulsado de allí a pedido de La Cámpora, recaló en la embajada argentina en Arabia Saudita. Su participación en el gobierno actual no le impidió apoyar públicamente a Milei, con quien mantiene una comunicación directa y amistosa.

Nielsen llegará al país el cinco de diciembre y llamará a Milei, que en otro momento le propuso sumarse al proyecto. Antes de llegar, criticó en durísimos términos a Caputo. Sostuvo que “un timbero” no puede ser presidente del Banco Central. Es un término similar al que usaba, en otro momento, el exministro de Economía Nicolás Dujovne para referirse a quien ahora compite en la carrera por ese ministerio.

En las próximas horas habrá que prestarle más atención a un nombre del mismo equipo que tiene menos prensa. Se trata de Demian Reidel, que desde hace tiempo colabora con Milei de manera entusiasta.

Reidel estaba para emprender un viaje hoy cuando una orden de Milei lo detuvo. El presidente electo lo mandó a llamar de urgencia.

Si Caputo finalmente decide aceptar el ofrecimiento para conducir Economía, deberá resolver la montaña de Leliq que heredará de este gobierno. Se trata de una gran cantidad de pesos que forman parte de los pasivos remunerados del Banco Central.

