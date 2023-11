La banda chaqueña Stratus Band estrenó material grabado en estudios de Buenos Aires. Se trata de los emblemáticos Estudios ION, por donde pasaron artistas como Fito Páez, Charly García, Spinetta, Piazzolla, entre otros.

Stratus estrenó material audiovisual de su disco Home, grabado en los míticos estudios ION de Capital Federal. Se trata de canciones propias, tres en esta oportunidad, que pueden encontrarse en su canal de Youtube.

All About you, Got No Choice y Cantando Assim fueron los temas elegidos para ser grabados en los estudios inaugurados en 1956 donde también se graba el programa “Encuentro en el estudio”. Todas las canciones pertenecen al disco Home, que puede encontrarse en más de 20 plataformas digitales y de manera física comunicándose por las redes de la banda.

La banda está integrada por Luz Gonzalez en voz, José Ignacio Alegre en guitarra, Franco Maksimchuk en bajo, Matias Rodríguez en batería, Franco Menegaz en teclados, Rodrigo Sánchez en percusión y Jose Carlos Rodríguez es el asistente Sonido Stratus.

Los temas de la banda están disponibles en YouTube, @stratusband_ en ig y Stratus Band en Spotify.

VAE