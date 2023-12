Aguirre sobre el desencuentro con Valdés: "Me hackearon el celular"

El diputado nacional por Corrientes (UCR), Manuel "Colo" Aguirre, explicó este domingo porqué votó en contra del mandato de Valdés en la elección del jefe de bloque de Diputados de la Nación, que coronó a Rodrigo De Loredo pero los legisladores correntinos votaron divididos.

La situación había derivado en una queja del gobernador correntino, quien había dicho que

"los que rompieron con la UCR deberán explicar porque lo hicieron, y eligieron no ingresar a un solo bloque".

Fueron 23 los diputados que se encolumnaron detrás de la decisión oficial de apoyar al cordobés De Loredo, entre ellos el correntino Alfredo Vallejos, y 12 díscolos que propusieron al neurocirujano Facundo Manes, entre ellos Aguirre.

El diputado correntino explicó este domingo en declaraciones al programa radial "La Otra Campana", que "me hackearon el Whatsapp hice la denuncia y estuve con un número prestado por cinco días"

"Me había reunido con Valdés el domingo y hablamos de apoyar al candidato de la unidad. No volví a hablar con él. Se que me estuvo llamando, pero yo estaba sin celular", dijo.

"Fue una ardua negociación que duró más de 24 horas y en la que Manes incluso propuso su renuncia. Votamos divididos pero todos saben de mí respeto y apoyo a Valdés y los mandatos de mí provincia", agregó.

"Hablamos luego y acordamos unificar criterios y afianzar el bloque de radical", explicó Aguirre que fue electo secretario del bloque radical dea Cámara de Diputados de la Nación con la bendición de Valdés