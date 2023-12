Bocalón: “Una vez que el niño/a disfruta del deporte no hay vuelta atrás, pero competimos con el celular y está difícil”

El subsecretario de Desarrollo Deportivo de la Municipalidad de Corrientes, Matias Bocalón, realizó un balance de gestión y alertó sobre las dificultades que se atraviesa para que los niños/as hagan deportes. “Una vez que el niño/a, el/la adolescente empieza a disfrutar de ese amor por el deporte, no hay vuelta atrás. Pero luchamos contra el celular, las redes sociales y la escasez de formadores. Resulta difícil”, dijo a El Litoral.

“Dentro de no mucho tiempo va a costar conseguir o que aparezcan atletas que antes teníamos más seguido en los Juegos Panamericanos, que es lo más amateur que hay”, alerta y explica: “Faltan formadores y se compite con el celular, la playstation, la tele, las redes sociales. Se hace difícil”.

“Buscamos que los chicos, chicas, los niños, las niñas, los jóvenes, se acerquen un poquito al deporte, que dejen el celular, al menos un rato. Una vez que empiezan a disfrutar de ese amor por el deporte, no hay vuelta atrás”, agrega.

“Hay clubes que trabajan maravillosamente bien. Puedo hablar de las 1536 Viviendas, que es el club de mi barrio, de las 1000 y de otros clubes que trabajan genial”.

A modo de balance, el profesor de educación física y periodista deportivo, devenido funcionario municipal, detalla: “Logramos posicionar a la Ciudad de Corrientes dentro de la región con muchas actividades organizadas por nosotros y otras tantas de privados que eligieron la ciudad, lo que generó un movimiento turístico importante. Hace muy poquito tuvimos el torneo de handball con equipos de Paraguay, de otros países y provincias. Tuvimos powerlifting iberoamericano, que es levantamiento de pesas: vinieron de Sudamérica y de Centroamérica”.

“Hubo cestoball, rugby, con deportes que no son tan masivos. Mucha gente no sabe, pero tenemos un medallista panamericano entrenando en Corrientes, que es José Acuña, él es neuquino de nacimiento, correntino por adopción. Entrena en el Centro de Alto Rendimiento con Sebastián y Mauro Crismanich. Un centro que lo pusimos en valor en la última gestión con Juan Enrique Braillard Poccard y con el intendente. Un albergue deportivo que tiene capacidad para treinta personas”.

“José vino hace un año y se clasificó a los Juegos Panamericanos y al Mundial. Estamos cumpliendo con los objetivos. Es una de las jóvenes promesas del taekwondo”.

“Además, tenemos el trail, también con participación internacional. La Escuela Atletismo, que ha funcionado muy bien, a través de la Municipalidad, en conjunto con Corrientes Corre y Alejandro Ávalos. La natación, las maratones barriales, a través de Rafa Segovia”.

“Ha sido un año difícil, electoralmente, con muchos parates, pero desde el área deportiva estamos súper contentos y por buen camino”, asegura.

Sobre el perfil que pretende darle a su gestión, Bocalón es directo: “Soy de los que quieren dejar algo. Todos tenemos aciertos y virtudes. Habitualmente son más los errores, que los aciertos. Si dejo algo, si me recuerdan por algo, para mí está bueno”.

“Faltan un montón de cosas. Algunas las puedo generar, otras se generan a través de Juane (Braillard Poccard), a través del intendente y otras cosas se generan desde la gente. Trato de que la gestión sea más fácil si llegan hasta mí por ayuda. Si lo puedo solucionar por un WhatsApp, lo hago. Estamos para brindar soluciones. Pero no te enojes cuando no puedo. Soy muy sincero y hasta políticamente incorrecto. No importa el color político. El que estuvo antes hizo un montón de cosas buenas. Y bueno, podemos charlar y dar continuidad”.

Bocalón insiste en el rol superador del deporte. “Ayuda a poner fin a la grieta. Estamos a días del primer año del campeonato del mundo y antes no se había visto una manifestación tan grande, en la que la grieta no existió. Eso lo genera solo el deporte, en este caso el fútbol. Ahí no hubo color político, nada. Tenemos que lograr eso”.

“Siempre tengo el teléfono prendido y tengo la mala costumbre de estar con el teléfono cerca. Resigno tiempo con mi hija, por ejemplo. Pero cuando llega el reclamo, reaccionás”, rememora.

El funcionario describe al deportista correntino como “muy audaz”.

“Tiene una visión a futuro, un objetivo muy claro. Pese a un montón de trabas, porque estamos lejos de todo. Estamos lejos de Buenos Aires. El atleta resigna tiempo, familia, un montón de cosas y hasta plata. Y nosotros sabemos que nos falta mucho. Pero también creo que estamos mejor que antes”, afirma.

“Se me viene a la cabeza el caso de Gaspar del Prado, atleta que el año pasado compitió en Mar del Plata. Un chico de 18 años, de taekwondo, que tenía que trabajar. Debía decidir entre trabajar, estudiar o ser atleta. Sabiendo que el taekwondo es mayormente amateur. Hubo que contenerlo un poco, charlar con él. Le tengo un cariño muy especial”.

De cara al 2024, menciona sus desafíos: “Para el próximo año estamos trabajando en diferentes proyectos relacionados a deportes que no son tan masivos. Taekwondo, iniciación deportiva específica relacionadas a habilidades motoras básicas, handball, atletismo específico, las maratones barriales. Y anticipándonos a un año que va a ser complicado desde lo económico, pero el deporte te tiene que acercar y no alejar”.

Cico

Bacalón integra las filas de Ciudadanos Comprometidos (Cico), un novel partido político fundado por el chamamecero Ariel Báez.

“Venimos muy bien, ha sido un año de mucho crecimiento. El 10 de diciembre asumió Rocío Báez como concejal. Somos un partido chico, tuvimos nuestra segunda elección con boleta propia, Ariel Báez marca el camino desde la Cámara de Diputados y ahora Rocío hará lo propio desde el Concejo”, dijo.

“Tenemos un muy lindo equipo de trabajo, mucha gente se acerca y nos acompaña, tratamos de trabajar en 3 o 4 barrios de manera puntual y específica y cumplirle a la gente. Hay futuro en el trabajo cotidiano con la gente”, aseguró.