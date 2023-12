¡Vamos Toto todavía!

Esto va para dos "TOTO", contento porque TOTO CAPUTO finalmente fue confirmado como ministro de Economía del Gobierno que inicia su tarea de salvar a nuestro País de una grave crisis, y que será una dura tarea desde el 10 de Diciembre.

Y también uso el "TOTO" para darme fuerzas, con 90 años cumplidos, y 70 años de egresado como Abogado de la Universidad Nacional de La Plata, pues egresé a los 20 años un 23 de diciembre de 1953.

Destaco que en mi diploma consta que la Ciudad de La Plata al momento de mi egreso se llamaba EVA PERON.

Quiero resaltar que la Ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires durante el Gobierno Peronista derrocado en 1955 mudó el nombre de La Plata por el de Eva Perón, que volvió a ser La Plata desde Septiembre de 1955 hasta la fecha sin que ningún gobierno Peronista o Kirchnerista posterior a esa fecha se preocupará por reinstalar el nombre de Eva Perón a La Plata.

Toto Caputo tendrá la responsabilidad como Ministro de Economía, junto con el Presidente electo Javier Milei, de poner orden en las finanzas públicas de todo el país, e iniciaron la tarea ambos con el viaje realizado a Estados Unidos donde fueron recibidos con gran expectativa pues el Mundo no entiende todavía cómo pudimos llegar como País a un estado de crisis total de valores morales y de desarrollo económico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mira con atención y esperanza de que Argentina vuelva a ser un País ordenado con JUSTICIA SOCIAL, pero sin corrupción y con niveles de pobreza compatibles con otros Países del Mundo desarrollado.

Y valga aquí hacer un análisis muy somero, qué pasó en la Argentina que dejó de ser, a fines del siglo 19 principios del siglo 20 un faro que llamaba a ciudadanos del mundo para que habiten lo que era entonces, precisamente "El granero del Mundo" y hoy sufre la emigración de jóvenes y profesionales que se van del País cuando sus abuelos o bisabuelos venían a una, si se quiere, tierra prometida.

Así fue como mi padre emigró de Rusia con mis tíos y abuelos, y llegó a la Argentina que le abría sus puertas un 30 de marzo de 1906 procedente de Hamburgo en el Buque Cap. Verde con 17 años, según consta en un certificado de arribo a América de la Dirección Nacional de Migraciones.

También mi madre Alicia Newark, emigró de Inglaterra con sus padres y hermanos en la misma época, y hoy tengo un nieto que fue a Estados Unidos en busca de una vida mejor, como tantos otros hijos de amigos que hoy tienen la esperanza de que Argentina mejore y les depare una vida de libertad y progreso cierto.

En manos de Luis "Toto" Caputo y Javier Milei está centrado el camino que nos pueda devolver a una Argentina que fue capaz de llamar a tantos inmigrantes que hicieron posible un desarrollo que fue envidia de otros países.

Hoy tenemos que enfrentar una deuda publica tremenda con los LELIQ, que son Letras de Cambio y que el total nos asusta de solo nombrarlo.

Este mes de Diciembre vence un compromiso con el FMI de aproximadamente 400 millones de dólares difícil de afrontar cuando al mismo tiempo Milei y TOTO plantean nuevos créditos del mismo fondo, y al mismo tiempo todos los acuerdos de última hora suscriptos por Fernández y Massa están congelados por el posible incumplimiento.

Hacemos nuestra las expresiones de Julio María Sanguinetti, ex Presidente de Uruguay cuando dice refiriéndose a Milei: "No le será fácil la gobernabilidad con un programa de campaña que no es un cambio reformista si no una verdadera revolución. También hay, sin embargo un desafío para la insipiente oposición que no puede ignorar el 56% de votos de Milei en rechazo profundo a la vieja política y un sentido de republicanismo y les impone a todos darle un mínimo espacio al gobernante electo para desactivar la bomba a punto de estallar" (La Nación 25/11/2023)

VAMOS TOTO TODAVIA.