Colonia Unión: 200 familias no tienen agua y sufren pérdidas en cultivos de yerba mate

Al menos 200 familias de Colonia Unión no tienen acceso al agua potable y los productores aseguran que enfrentan pérdidas millonarias en los cultivos de yerba mate. Las autoridades escucharon el reclamo de los lugareños, donde participaron 40 productores de la zona. Se reunirán de nuevo esta semana y propusieron construir una red de agua para las familias afectadas.

Colonia Unión es un paraje ubicado en el departamento de Santo Tomé y dependiente de Virasoro. En los últimos días se dio a conocer que al menos 200 productores de yerba mate y agricultura familiar pidieron respuesta para el acceso indispensable del agua potable. Convocaron a una reunión a las autoridades para pedir respuestas ante la emergencia ante la sequía y participaron más de 40 productores de la zona.

La reunión se realizó la semana pasada y asistió el intendente de Virasoro y también representantes de Agricultura Familiar de la Nación, quienes escucharon sus reclamos y se comprometieron a gestionar un plan de acción, relevamientos y obras de perforaciones para atender la situación. Mañana, a las 18, volverán a reunirse en el Centro Comunitario de la colonia.

En Colonia Unión los productores rurales se encuentran ante una dramática situación, la sequía prolongada afectó las vertientes de agua y se requieren de nuevas perforaciones porque “se han secado todos los pozos en las chacras, se secaron las napas”, indicaron al medio misionero Argentina Forestal.

A esta situación se enfrenta en la colonia correntina desde hace más de tres años, explicaron los pobladores, y aún no encuentran solución frente a la crisis climática que los golpea.

Sobre sus producciones, señalaron que enfrentan pérdidas de más del 50% de sus cultivos de yerba mate, urge la ayuda de forraje para alimentar a sus animales, y esta situación no es solo de este verano, sino que por la sequía prolongada en la provincia llevan más de dos años. “No tenemos abastecimiento de agua suficiente para consumo humano”, reclamaron.

“Este verano se profundizó el problema ante las altas temperaturas y el déficit hídrico prolongado, sumado a los incendios rurales. Las lluvias no llegan a Colonia Unión, o las pocas que se dieron en los últimos años fueron insuficientes. Hay casos de productores que deben trasladarse a chacras vecinas que se solidarizan y comparten el agua, pero para ello, recorren todos los días varios kilómetros, para lograr el suministro cotidiano básico que requieren para sus familias, sus animales y sus huertas”, explicaron los productores a ese medio.

“Los yerbales y también las forestaciones de pinos se secan. Y las plantitas se mueren. Los productores no disponen de los recursos económicos para garantizar el riego necesario. “Y tampoco podemos hacer ganadería porque no hay alimento para las vacas, no hay más pasturas”, sostuvieron.

La primera reunión para alertar la problemática se realizó la semana pasada donde participaron productores de Garavi, Garruchos, San Carlos, Colonia Liebig y Colonia Unión.

Al encuentro, de todos los convocados, asistió el intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández, y sus colaboradores. Además, por el Gobierno nacional se presentó Anahí Lisio de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación. “Se planteó la posibilidad de desarrollar una red de agua entre las propiedades afectadas, fue una propuesta de Fernández de conseguir un equipo de perforación para instalar nuevos pozos en cada chacra”, señaló Romualdo Tuzinkievic, productor.

En segundo lugar de prioridades urgentes, se trató sobre el tema de conseguir alimentos para los animales. “Necesitamos forraje para los vacunos de algunos productores, que ya sufren en forma irreversible pérdidas por esta sequía que viene de dos años y medio”, expusieron.

De conseguir el apoyo, a través de la provisión o financiamiento de algunos rollos de forraje, pidieron encarecidamente superar los problemas de distribución de años anteriores y garantizar que lleguen al lugar y sean entregados directamente a los colonos.

“Esto golpeó muy fuerte a la zona en los cultivos, creo que en Santo Tomé las pérdidas de yerba mate serán enormes este año”, sostuvo Alfredo Rotchen, producto r de la zona.

El deterioro de los cultivos consecuencias de las condiciones de sequía y calores extremos en los últimos años fue incrementando. “Hasta el año pasado no había la gran preocupación que existe hoy. Antes, los yerbales se plantaban -entre 1957 al 1960- en las mejores tierras de Colonia Unión. Pero con el tiempo, por la falta de sitios, se fueron cambiando hacia plantaciones en media lomas y bajos donde se producía un bañado característico de la zona. En todas esas tierras la sequía mató toda la producción. Cuando un productor obtenía entre 5 mil a 8 mil kilos de cosecha, hoy no tiene nada”, indicó.

Sostuvo que la recuperación de esos yerbales llevará un tiempo, entre uno a tres años. “Es necesario planificar la recuperación del productor en las colonias con agua segura. Son productores chicos, muchos tienen entre 25 a 30 hectáreas y están en una situación realmente extrema, principalmente aquellos que ya no tienen agua en sus pozos y dependen de arroyos y vertientes cercanas para subsistir”, cerró el profesional.