El peronismo, sin chances de interna, ya evalúa listas de consenso 2023

El peronismo se alista para las elecciones legislativas provinciales y ya piensa en listas de consenso para la definición de las candidaturas, algo que generará rispideces puertas adentro del Partido Justicialista. Los peronistas dan por hecho que Corrientes tendrá elecciones legislativas en junio, por lo que ya no le queda tiempo para comicios internos, tras la intervención que se inició en 2019.

El PJ o Frente de Todos necesitará imitar los resultados 2021 de Encuentro por Corrientes para lograr poner fin a la hegemonía legislativa del oficialismo, que desde hace varios años ostenta los dos tercios en Diputados y el Senado. La oposición necesita alzarse con el 70 por ciento de los votos para obtener 10 bancas de las 15 en juego en la Cámara Baja, y tres de las cinco del Senado. La realidad de la coalición opositora no parece muy alentadora.

“Todo indica que se apelará a las listas de consenso porque ya no hay tiempo para una elección interna, ya que las elecciones provinciales serán en junio”, había dicho a Radio Sudamericana, el intendente de Santa Lucía, Norberto Villordo.

El senador Sergio Flinta, integrante del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) había anunciado que “posiblemente en febrero se definirá la fecha en la que se vote para elegir legisladores en Corrientes. Las dos posibilidades que se barajan son votar en junio o hacerlo entre las Paso y las Generales, probablemente en septiembre. Esto se debe definir 90 días antes de las elecciones, según establece la ley vigente”. Es decir que el gobernador tiene tiempo hasta los primeros días de marzo para firmar el decreto de convocatoria de elecciones si planea que los comicios sean en junio y cumplir con los 90 días.

El gobernador había dicho: “Falta todavía, justamente estábamos mirando con los apoderados de los partidos, estuvimos estudiando, viendo. En cualquier momento vamos a publicar el decreto”.

PJ

La situación del Partido Justicialista en Corrientes sigue en una incertidumbre. El parlamentario del Mercosur Alejandro Karlen dijo, al respecto, que “el PJ en Corrientes debe organizarse lo antes posible, necesitamos tener un partido trabajando en la Provincia, tenemos que tener un esquema estructurado”.

“Los correntinos, más allá de los partidos, no tenemos tiempo ni siquiera de mirar al costado, solamente hacia adelante. Nosotros necesitamos una provincia donde se hagan las cosas que se necesitan: transporte, trenes, autopista, puertos, necesitamos conectar a Corrientes con la energía, conectividad”, explicó.

Además agregó: “Debemos trabajar para darle la oportunidad a dejar de ser una provincia dependiente en un 89 por ciento de nación, no puede ser que en nuestro presupuesto solamente el 11 por ciento que se produce en Corrientes tengamos que estar mendigando en la Nación”. “Todos los días se escucha al gobernador reclamando que el Gobierno nacional no le mandó esto o lo otro, al gobernador de Córdoba o de alguna provincia no se le escucha mendigar como al nuestro. Nosotros tenemos que dejar de ser una provincia mendigante y pasar a ser una provincia próspera, con oportunidades, porque tenemos todo para serlo”, manifestó Alejandro Karlen.