Revelan la promesa de Putin a un exlíder de Medio Oriente al inicio de la guerra

Un ex primer ministro israelí, que fungió brevemente como mediador al inicio de la guerra de Rusia con Ucrania, dijo que obtuvo una promesa del presidente de Rusia de que no mataría a su homólogo ucraniano.

El ex primer ministro Naftali Bennett se convirtió en un intermediario inesperado en las primeras semanas de la guerra, uno de los pocos líderes que se reunió con el presidente Vladimir Putin durante la guerra en un viaje fugaz a Moscú, el pasado marzo.

Aunque los esfuerzos de mediación de Bennett parecían haber hecho pocos avances para poner fin a la violencia que continúa todavía hoy, sus comentarios en una entrevista publicada el sábado en internet ofrecían un atisbo sobre la diplomacia entre bambalinas y los esfuerzos urgentes que se emprendieron por poner fin con rapidez al conflicto en sus primeros días.

En la entrevista de cinco horas, que abordó muchos otros temas, Bennett dijo que había preguntado a Putin si pretendía matar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. “Pregunté: ‘¿qué pasa con esto? ¿Planea matar a Zelensky?’ Él dijo: ‘no mataré a Zelensky’. Entonces, yo le dije: ‘tengo que entender que me está dando su palabra de que no matará a Zelensky’. Él dijo: ‘no voy a matar a Zelensky’”. Bennett dijo que después había llamado a Zelensky para informarle de la promesa de Putin. “‘Mire, salí de una reunión, no va a matarle’. Él preguntó: ‘¿está seguro?’. Le dije: ‘al 100% que no le matará’”. Durante sus esfuerzos de mediación, dijo Bennett, Putin retiró su promesa de buscar el desarme de Ucrania y Zelensky prometió no unirse a la Otan.

