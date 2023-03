Facundo Ambrosioni irá por la tenencia del hijo que tiene con Morena Rial

Morena Rial y Facundo Ambrosioni se separaron en mayo de 2020. En primera instancia intentaron llevarse bien, de manera armoniosa, apostando por el bienestar de Francesco, el hijo que tienen en común. Pero en las últimas horas explotó una bomba luego de que allanaran la propiedad de la hija de Jorge Rial.

Sucede que fue denunciada por presunto delito, por guardar en su casa cosas robadas. No encontraron nada, pero ella apuntó al padre de su hijo y hasta lo acusó, entre otras cosas, de no pasarle la cuota alimentaria. Vale aclarar que Morena está en Córdoba desde hace mucho y que en las últimas horas fue acusada por una vecina de haber abandonado sus perros en Buenos Aires.

A raíz de esto, Ambrosioni salió telefónicamente en A la tarde para su derecho a réplica, para contar la otra parte de la historia. “Tienen la historia a medias, yo estoy haciéndole un juicio a ella para poder pasarle alimentos y llegar a un acuerdo y ella no se presenta a la mediación. Yo no le debo plata a Morena”, empezó.

Intentando dejar en claro cómo es la situación, agregó: “Yo lo llevo al colegio, le compro los pañales que necesita, le mando alimentos pero mis abogados no me dejan mandarle dinero porque todavía no hay arreglo. Yo quiero pasarle todo lo que le corresponde”.

Sin embargo, a continuación, contó que este año el pequeño no estaría yendo al colegio porque su madre no lo lleva. “A mi hijo nunca le faltó nada, y ahora estoy peleando para que empiece el colegio, ya pagué la matrícula y quiero que empiece el colegio y estoy peleando por eso”, subrayó.

Por otro lado, se refirió al as juntas que tendría la mediática. Al entorno. “Voy por la tenencia. Mi hijo se la pasa 24 horas con una niñera, duerme con una niñera, está en un ambiente que no me gusta. Quiero que tenga una familia, que vaya al colegio como corresponde, que se alimente como corresponde”, contestó.

