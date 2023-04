“En 2022 se destinó el 83% de excedentes de coparticipación a salarios y este año será similar”

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Marcelo Rivas Piasentini, analizó la situación económica local y nacional en una entrevista para el diario El Litoral. Confirmó que la principal meta en 2023 es defender los salarios ante la escalada inflacionaria. Reconoció que, por la situación nacional, el clima social se deteriora con facilidad, pero destacó la decisión de Gustavo Valdés de aplicar medidas para recomponer el salario y resaltó que “en 2022 se destinó el 83 por ciento de los excedentes coparticipables a mejorar los sueldos”, y anticipó que este año “estarán en un cifra similar”. Lamentó que “ciertos actores intenten confundir a la sociedad y lleven a cabo medidas de fuerza cuando acordaron con Nación una paritaria 50% por debajo del aumento que ofreció la Provincia”.

“El contexto inflacionario es muy preocupante porque no vemos que el Gobierno nacional implemente medidas específicas para bajar la inflación. Es un 6% mensual, y puede ser más, y excede todos los parámetros presupuestados. Las pautas presupuestarias que estableció la Nación ya no sirven, deberían modificarlas. Esta situación afecta a todos: se pierde la referencia de los precios y el salario, por más de que crezca, no logra cubrir el daño que hace la inflación”, explicó.

“En el contexto internacional estamos entre los países con mayores niveles inflacionarios. Mantener el equilibrio presupuestario es cada vez más difícil, es un rompecabezas que diariamente tenemos que ir ajustando. Las revisiones que se establece a mediano y largo plazo, ahora, son de muy corto plazo. Pero el 60% del presupuesto se invierte en los salarios de trabajadores activos, jubilados y pensionados. Hablamos de alrededor de 90.000 personas”, agregó.

“El año pasado se había establecido una pauta salarial para determinados tramos, que debieron acelerarse, más en el segundo semestre, por el pico inflacionario. Durante 2022 hubo dos Argentinas, la del primer semestre y la del segundo, que fue bastante turbulenta, con indicadores que preocupan y mucho. Ante esa situación, el gobernador tomó la decisión de implementar aumentos salariales por fuera de la política de salarios fijada a principio de año”, reveló.

“Hoy vemos que esa espiral inflacionaria no cesó. Esperamos un 2023 con características similares a las de 2022. Además, al ver cómo se mueve el ministro de Economía de la Nación, es claro que no hay una paquete de medidas para cambiar eso”.

“Al tener un año similar al anterior, el gobernador toma como decisión dar prioridad a la recuperación de los salarios. Pero también está la percepción de la gente que después de cada aumento siente que en los próximos dos meses esa recomposición ya no sirve y claro que es así. Pero vemos que provincias cercanas han cerrado acuerdos salariales por debajo de los porcentajes que otorgó Corrientes, y eso que tienen más coparticipación. Esto hace que el clima sea complejo, pero hay prioridades y una de ellas es sostener salarios”.

“Hay actores que intentan confundir y son los mismos que firmaron una paritaria nacional del 50 % por debajo de lo que Corrientes planteó, pero no hubo reclamos ante Nación y acá generan medidas de fuerza, que son de bajo impacto, porque la mayoría de los docentes entiende la dinámica de recuperación salarial, que ya la vivió en años anteriores. Corrientes es una de las pocas provincias que paga salarios en el mismo mes de trabajo. Los salarios vienen creciendo, pero la inflación es un problema endémico en el país”.

“Solo el 15% de los docentes cobra $130.000, el 85% cobra más. Hay algunas organizaciones que toman eso para confundir”, se lamentó

“Por ley, el 50% de los excedentes de coparticipación deben destinarse a salarios y el año pasado fue dirigido a los salarios el 83% de esos excedentes coparticipables. No tengo dudas de que este año será una cifra parecida. Y el Estado no solo paga sueldos debe garantizar servicios, obras de infraestructura. Vemos que se avanzó en el anillo de fibra óptica, en puertos, en parques industriales que parecen poco trascendentes y no se toma dimensión de su importancia, pero que son muy importantes y se están expandiendo. Todo eso debe garantizar el Estado correntino, que es discriminado por el Gobierno nacional”.

En ese sentido, no reparó en críticas a la administración central: “Vemos que el Gobierno nacional tiene cuantiosas obras de infraestructura en provincias vecinas y en Corrientes no pueden avanzar en una autovía”.

“Ahora, además, debemos acudir a la Corte por la discriminación en los fondos jubilatorios. Enviamos toda la documentación a la Anses, a todas las demás provincias se les actualizó la base de cálculo, pero a Corrientes no. Somos la única jurisdicción que mantiene la base de cálculo de 2017 y es el Gobierno provincial el que debe subsanar eso: son 10.000 millones de pesos. El trato discriminatorio no es a Valdés, sino a los correntinos, no nos permiten crecer. Cuando se reúne el Norte Grande se ven las asimetrías, mientras otras jurisdicciones discuten más presupuesto para obras, nosotros estamos peleando para que nos incorporen. Solo pedimos la aplicación de leyes vigentes”.

Plus

Uno de los reclamos del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteco) es que “ya no se pague el salario en cuotas” en clara referencia a los pluses. Al respecto, Rivas Piasentini explicó: “La concepción del plus fue una medida coyuntural, no remunerativa, para contrarrestar la inflación, y luego se volvió remunerativo, que mejora las bases de cálculos de los salarios. Corrientes es una de las pocas provincias que paga salarios a término”.

Recaudación: pandemia, sequía e incendios

“La pandemia implicó que debamos cambiar hábitos de vinculación. No había circulación de bienes. La gente estaba con miedo, eso hace retrotraer todo. Cayó la facturación, hubo despidos. Y después estuvo la cuestión climática, el calentamiento global, que parece lejano, pero se materializa en menor capacidad hídrica, incendios, menor producción, mayores temperaturas. Todo eso se puede calcular desde el punto fiscal, hubo exenciones, pero va más allá de eso, porque hubo pequeños productores que perdieron todo. Por eso la cifra es incalculable, más allá de lo impositivo, se brindó ayuda, se hicieron inversiones y se sigue haciéndolas. Los números serán de miles de millones de pesos por la parte fiscal, pero acá hablamos de gente que perdió todo”, puntualizó.