Con una canción reversionada del “Muchachos”, se palpita la Fiesta del Surubí

Con una canción reversionada del Mundial de Fútbol 2022, la Fiesta del Surubí se prepara para su nueva edición. Con referencia a su localidad y al concurso, artistas correntinos modificaron el hit mundialista “Muchachos” y trascendieron en redes sociales. Hoy comienza el certamen Pre-Surubí en Goya para elegir a los artistas locales que actuarán en el escenario del evento que arranca la semana que viene.

La Fiesta del Surubí de Goya lanzó una creativa versión de “Muchachos...” para el Mundial de Pesca en Corrientes.Con referencia a su localidad y al concurso, artistas correntinos reversionaron el hit mundialista del 2022. La canción fue compartida por el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, en un clip de video.

“Hoy la espera terminó”, y “Con mi hermoso surubí quiero ser campeón mundial” son algunas de las frases de la canción que arranca con un sapukay.

“Muchachos ahora nos volvemos a ilusionar, quiero ganar esta fiesta, quiero ser campeón mundial”, menciona a su vez el estribillo. La versión correntina busca ser el “hit” de la edición de la Fiesta del Surubí.

La pieza musical, que hace referencia a Coqui Correa, el histórico músico de la fiesta, es interpretada por Gabriel Chamorro y Camila Gómez. En tanto, en el acordeón puso música Valentin Herlan.

“Esto comenzó con la convocatoria de Alejandro Medina quien es director de Prensa de la Municipalidad de Goya y del señor Pedro “Peter” Sa, presidente de la Comupe. Para hacer algo para el mundial de pesca, no dudé ni un segundo cuando Alejandro me convocó y le dije que sí. Me pidió algunas estrofas, algunas cositas que pasó él, ideas, todo sumó y hoy se ha oficializado y es el tema de convocatoria a la fiesta”, indicó Chamorro.

Al respecto, el músico indicó: “Siempre estoy dispuesto para hacer algo novedoso, con las ideas aportadas fuimos escribiendo para darle forma y que se transforme en una invitación a nuestro “Mundial de Pesca”. Soy un agradecido por la convocatoria y la misma respuesta encontré en otros artistas que hemos invitado para que quede terminado este trabajo”.

“Quiero mucho a mi ciudad y todos estamos identificados con nuestra gran fiesta, que ya comenzamos a palpitar, anhelando el éxito que se merece todo el esfuerzo y las ganas que ponemos todos, esto es solo un granito de arena para que la suma de todos los aportes haga más grande nuestro Mundial”, mencionó.

Camila Gómez también le da voz a la pieza. “Sumamos la voz de Camila Gómez con el aporte en los acordes para el ensamble del tema, el acordeón ejecutado por un talentoso joven artista Valentín Herlam. Siempre es bueno destacar la creatividad de nuestros artistas, este trabajo tiene indudablemente el sello de Goya, porque hemos grabado en los estudios de Diego Silva, todos de Goya”, cerró.