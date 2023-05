Una mujer denunció que su ex pareja la quiere desalojar con sus tres hijos

Una mujer y sus tres hijos denunció que su ex pareja la quiere desalojar tras una disputa legal en la localidad correntina de Colonia Carolina.

Se trata de María, que vive en Colonia Carolina, una localidad cercana a Goya. La mujer que tiene tres hijos de 5, 9 y 13 años está atravesando una medida judicial con su ex pareja, con quien el 22 de junio tiene la primera y última audiencia.

En dicha medida judicial, la ex pareja le solicitó el desalojo de la vivienda donde reside con sus tres hijos, los cuales 2 son del hombre.

En este marco, María comentó que “me pide que salga de la casa y la casa la compramos los dos juntos. El en su momento la puso a su nombre y hoy con ese papel me pide que salga de la casa”

Asimismo, en declaraciones a Eventos y Noticias, detalló que “él trabaja en la Municipalidad de Goya y tiene 59 propiedades a su nombre, una camioneta y una lancha”

Por esta razón, la mujer pide ayuda para que no dejen sin un techo. “Yo siento que tengo derecho porque esta propiedad no está a nombre de él, si se compró la sesión de derecho. Pero la propiedad no está a nombre de nadie”, proclamó María.