Silvina Luna antes de entrar a quirófano: "Deséenme mucha suerte"

Silvina Luna compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un conmovedor video desde el hospital antes de entrar a quirófano para una nueva intervención.

“Me están por hacer una sedación. Me van a poner un catéter semipermeable para diálisis en el brazo para poder recibir la medicación intravenoso”, explicó la modelo.

Luego, continuó: “Probaron de ponerme uno pero se me salió, miren el moretonazo que me quedó, pero bueno ahora me van a hacer otro para que resista un par de meses”.

“Y del otro lado tengo el otro pic que es para hacer la diálisis, está debajo de la axila. Quería saludarlos antes de entrar a quirófano y que me deseen mucha suerte”, cerró.

LA SALUD DE SILVINA LUNA EN MEDIO DE LA ESPERA POR EL TRASPLANTE DE RIÑÓN

En la actualidad, Silvina Luna atraviesa una situación delicada de salud como consecuencia de las cirugías estéticas que se realizó con Aníbal Lotocki.

La modelo debe realizarse diálisis tres veces por semana durante cuatro horas cada vez debido a que sus riñones dejaron de funcionar.

Desde el jueves se encuentra internada porque le encontraron una bacteria y para que le puedan realizar el trasplante de riñón debe combatirla.

“Para entrar en la lista de espera para un trasplante, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón”, había dicho en LAM.

(Fuente: Ciudad Magazine)