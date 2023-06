Piden justicia por el caso de la menor violada por su tío

Manifestación. Piden que el exdirector del Hospital de Paso de la Patria no sea liberado.

Se realizó el lunes a la mañana frente al Juzgado de Menores una manifestación del colectivo de lucha contra el abuso infantil “Yo sí te creo", en pedido de justicia por la menor de 13 años, sobrina de Claudio Martínez Borda, exdirector del Hospital de Paso de la Patria, presuntamente abusada.

La menor habría sido abusada desde los 8 años y lo reveló recién este año ante su tía, quien no dudó en comunicarse con el padre de la adolescente y contarle lo que la chica había relatado. Esto desencadenó una serie de eventos que llevaron a la utilización de la cámara Gesell, en la cual la menor ratificó su testimonio. Las pericias que se realizaron confirmaron el abuso y eso fue lo que llevó a la detención del médico, quien hasta el momento tenía una conducta considerada intachable por la comunidad. “El viernes pasado cambió la carátula de la causa. En un principio, la denuncia fue por abuso sexual, porque al padre no le había dado detalles. Luego de la cámara Gesell y de todos los estudios, se la cambió a abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Él está detenido. Pidió prisión domiciliaria pero no se la dieron. Está en Capital, en la Comisaría Primera”, detalló en un principio la tía.

“Estamos acá en pedido de Justicia, para que la investigación no se detenga y que la causa no quede en la nada, porque sabemos que hay presión política, él tiene muchos contactos”, agregó.

(NG)