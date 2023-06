La supuesta hermana de Ricardo Fort habló por primera vez

continúa en su lucha por. La hija de, el fundador de la reconocida fábrica de chocolates, se refirió al importante giro que dio la causa a raíz de un pedido clave de la Justicia.

Paloma sostiene que su madre, antes de morir, le reveló que su verdadero padre sería Carlos, hijo de Felipe y padre de Jorge, Eduardo y Ricardo Fort.

A raíz de esto, la Justicia ordenó ayer exhhumar el cuerpo de Carlos Fort para realizar una muestra de ADN: “Se solicita la exhumación de quien en vida fuera Carlos Augusto Fort a los fines de extraer material genético a partir de los restos cadavéricos para establecer el vínculo biológico de parentesco respecto de Paloma Fort”, indica el pedido del juez según informó Santiago Yofre, abogado de la hija menor de Aschira, en Hoy nos Toca.

La propia Paloma Fort ahora rompió el silencio y se refirió a los avances de la causa: “No me sorprendió este giro porque es lo que vengo buscando y peleando. Acá la situación es que, si los señores Eduardo y Jorge Fort hubieran sido un poquito más inteligentes, y hubieran estado mejor asesorados, no hubiéramos llegado a este punto. Han escondido información y han mentido”, expresó.

“Todo llega. Por más que traten de estirar y de ocultar, las cosas salen a flote. Obviamente hay Justicia y están viendo cómo es la situación, están viendo que están mintiendo y todo eso aporta. Esto es muy doloroso y sólo lo siente la persona que lo pasa. Es muy difícil de hacerlo entender a los demás, vivir sin saber quién fue tu padre es muy doloroso, yo me enteré de una manera con mucha mentira”, dijo la hija de Aschira desde España.

Sobre sus posibles hermanos, agregó: “Me da más rabia que Eduardo y Jorge podrían haber simplificado esto desde el primer minuto, pero obviamente se preocupan por la parte económica, quieren que a mí no me corresponda nada de la fortuna, pero no van a poder proteger cuando se defina esto. A la familia Fort solo le importa la plata, sin duda”.

“No estoy en contacto con nadie de la familia ni tampoco nadie se puso en contacto conmigo, ellos están defendiendo lo que tienen a como dé lugar. No tienen ningún tipo de sentimiento hacia la familia, son personas que piensan que tienen un poder extremo y nadie va a poder contra eso, pero están muy equivocados y están mal asesorados”, finalizó contundente en una nota con Juan Etchegoyen.

Fuente: Minuto uno