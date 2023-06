“La cantidad de calorías no depende de la estación del año en la que estemos. Depende fundamentalmente de lo que nuestro cuerpo necesita, el valor calórico para desempeñar todas las actividades a lo largo del día", explicó Silvina Tasat, nutricionista y miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN). Para la especialista, lo que sucede en invierno es que "se necesita sentir más calor, que la comida sea más caliente, cuando uno come algo más calentito siente más gratificación y muchas veces las personas se agarran de eso para comer preparaciones más copiosas y calóricas como los guisos o el chocolate, pero no es que uno tenga la necesidad de consumir más energía".