Tremenda reacción de Jorge Rial por un video viral de Morena Rial en el Día del Padre

Las fuertes acusaciones mediática de Morena Rial contra su padre, Jorge Rial, vienen dando que hablar muchísimo en la televisión y, por supuesto en las redes sociales. Después de reaparecer para mostrarse cerca de su nieto, el conductor eligió aludir al mal momento que vive… ¡a través de un meme!

Haciendo gala de un gran sentido del humor, el conductor de Argenzuela tomó un video que hizo por el Día del Padre la cuenta Real Time Rating de Twitter donde aparece su mediática despotricando contra él junto a un mensaje de “Feliz Día”.

El momento en cuestión es una de las primeras entrevistas que dio Morena a LAM donde despotrica contra su padre por, entre otras cosas, hacerla volver de Córdoba y dejar de pagarle el alquiler y a una empleada doméstica.

“Escuchame. Me hizo volverme de Córdoba y se lo cumplí para que se quedara tranquilo. Perfecto. Me cortó el alquiler, me cortó la mucama. ¿Qué se piensa que es?”, lanzó la mediática, luego de que el notero asegura que el periodista la ama.

“¿Se enojó con vos?”, indaga el cronista. “Que se chupe una pij… Así de una. A mí no me va a venir a manejar con la plata. Me voy a volver a vivir a Córdoba y que si le tiene que agarrar un infarto, porque yo estoy allá, que le agarre”, arroja, indignadísima contra su padre.

Jorge Rial, mientras continúa con su nueva novia en España, reapareció en la red social para responder con un “gracias” y varios de emojis de risas la publicación. ¡Tremendo!

(Fuente: Ciudad Magazine)