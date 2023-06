Colombi sobre la interna en JxC: “Son berrinches de nenes de Recoleta”

“Son berrinches de nenes de Recoleta y los responsables son un hombre y una mujer”, se quejó Ricardo Colombi al ser consultado por la interna en Juntos por el Cambio. “Podemos ganar las elecciones, pero después tenemos que gobernar y para eso se necesita la mayoría en el Congreso”, sostuvo el legislador provincial a radio Dos.

“Entre Larreta y Bullrich no me gusta ninguno de los dos. Mi candidato es Gerardo Morales”, insistió en declaraciones a Radio Dos.

“Yo les voy a jubilar a varios”, expresó el actual senador cerrando la campaña política en la que busca revalidar su escaño en la Legislatura Provincial.

“Para ganar y gobernar hay que honrar el mandato que a uno le da la gente. Por eso hay que estar en todos lados”, resaltó el exgobernador.

“Ha sido una campaña corta pero intensa. Recorrimos siete ciudades en dos días. El panorama es positivo, simplemente tenemos que ver el porcentaje de votantes” dijo el exgobernador sobre el último tramo de la campaña de cara a las elecciones del domingo.

“Ese es el ejemplo que queremos que copien a nivel nacional, con una alianza para ganar y gobernar” dijo al referirse a la alianza ECO y lo que debería tomar Juntos por el Cambio. “Son berrinches de nenes de Recoleta sin una visión de país. Lo que no se dan cuenta es que si no se tiene la mayoría en el Congreso no se gobierna” remarcó sobre la necesidad de buscar un acuerdo.

“Me gusta Morales y su país federal, me gusta más que cualquiera de los otros candidatos”, remarcó sobre sus preferencias. “Hay muchos caprichos y berrinches y así no se construye políticamente”, analizó.

Además expresó su preocupación por la situación del Frente: “Tengo miedo, con esta actitud la situación va a ser peor. Tenemos que ganar si queremos cambiar el país y producir los cambios, una cosa no trae a la otra”.