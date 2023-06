Denunciaron a un exconvicto por abusar de una joven

n Un exconvicto, que cumplió condenas por un delito de robo, fue aprehendido en Goya tras la denuncia de abuso sexual de una joven de 18 años, que habría ocurrido en el barrio 9 de Julio.

La mamá de la víctima relató que “fue muy muy feo lo que pasó porque mi hija está estudiando Abogacía y venía del barrio 9 de Julio” cuando fue abordada por el depravado.

“Nosotros vivimos en el barrio de la CGT y gracias a un vecino que conoce al tipo, lo pudieron agarrar”, relató la mujer al periodista local Juan Cruz Velazquez.

En medio del hecho, “me llamó desesperadamente corriendo. ‘Mami, me sigue, me sigue, me sigue, y ahí yo estaba en casa, y salí a buscarla”, contó.

Admitió que en ese instante “no sabía ni dónde estaba, fue muy feo lo que pasó”, insistió.

Sobre lo ocurrido aseguró que “el tipo la quería agarrar, todo el tiempo. Gracias a Dios, no lo logró, porque ella salió a correr. Es una chica joven, tiene 18 años, pero si pasa con otros chicos...”, se preguntó la mujer.

“No me querían tomar la denuncia, querían que solo fuera una exposición, pero nosotros insistimos hasta que nos la tomaron”, dijo la mamá de la víctima.

En cuanto al acusado señaló que “los vecinos dicen que hace rato estaba dando vueltas”.

Por otro lado, se refirió al accionar policial y planteó que primero “no me querían tomar la denuncia, querían que solo fuera una exposición porque el fiscal dijo eso. Mi hija insistió porque si yo lo llegaba a ver de vuelta en el barrio, tenemos que tener una denuncia”, advirtió. Luego se preguntó: “Cómo puede ser que no hagan nada porque tiene problemas, supuestamente”.

Al final les recibieron la denuncia. “Llegué a la comisaría y ahí la policía salió a buscarlo inmediatamente y lo encontraron porque un vecino se comunicó y dijo cómo era el tipo porque ya se ve que es conocido en la zona, y bueno enseguida lo trajeron y estuvo preso”, detalló la mujer.

Añadió que luego “tuvimos que ir a la Comisaría de la Mujer y el Menor, y mi hija tuvo que ir al psicólogo porque quedó muy asustada”, describió.

El caso tomó instancia pública por las características. De este modo, se conoció que el acusado cumplió condena en la Unidad Penal 1 de Corrientes por un delito de robo.

Ahora, la denuncia de abuso que pesa en su contra está a cargo de la Unidad Fiscal en turno que avanza con las pericias correspondientes.

(WA)