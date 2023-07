“Pónganse la corona y manejen la batuta”: las intimidantes órdenes de Emerenciano Sena

“No se olviden: todos los compañeros que están en la lista para la casa tienen que acompañar. El que no escribe ‘Libertad Emerenciano’ por el murito, por la chapa, por la casa, es porque no está con nosotros. Hay que hacer eso entre sábado y domingo, porque el lunes y el martes se define si salgo o no en libertad, compañeros”, advierte a sus colaboradores Emerenciano Sena, imputado como coautor del femicidio de Cecilia Strzyzowski junto con su mujer, Marcela Acuña, y su hijo, César.

El audio, que dura poco más de 13 minutos, comenzó a circular en la tarde de este jueves, días antes de que se realicen las audiencias de oposición a la prisión preventiva del matrimonio piquetero, fechadas para los próximos 2 y 3 de agosto.

Según confirmaron fuentes de la investigación a Infobae se trata de una conversación telefónica que el dirigente social habría mantenido con sus allegados, el miércoles, desde la Comisaría Tercera de Resistencia donde está detenido desde el 9 de junio pasado.

A pesar de los supuestos “problemas de salud” que padece, motivo por el que su defensa solicitó la prisión domiciliaria, en la grabación se lo escucha enérgico y dando todo tipo de directivas. Además, se autoproclama “un soldado de Dios” y exige que todos los vecinos del barrio Emerenciano tengan pintadas sus viviendas exigiendo su libertad.

“Si no les gusta la palabra ‘Libertad Emerenciano’ que dejen su auto en la Avenida San Martín, porque si lo meten adentro del barrio, las palas van a ser para romperles el vidrio”, asegura y en seguida repregunta. “¿Me están escuchando?”, del otro lado del teléfono un grupo de personas contesta que “Sí” tres veces y al unísono. Menos de 24 horas más tarde, el barrio ya olía a pintura fresca: “Libertad a Emerenciano. Basta de presos políticos”.

Luego de que se viralizara el audio, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros solicitó, a través de la abogada Nahir Barud, la incomunicación de Emerenciano Sena ante la posibilidad de que el imputado por el femicidio de su nuera realice maniobras para entorpecer la investigación. La medida será evaluada por el equipo fiscal especial. “Seguramente este viernes dispongan alguna medida”, confiaron a este medio fuentes con acceso al expediente.

Esas mismas fuentes contextualizaron acerca del llamado: “Si bien el dirigente piquetero está alojado en la comisaría con algunas restricciones, no se encuentra incomunicado y tiene derecho a sus llamadas diarias. Es probable que quienes hayan hablado con él lo grabaran para luego hacer extensivas sus palabras”.

Hace exactamente un mes, Infobae recorrió el barrio Emerenciano que, en medio de la investigación por el crimen, comenzó a reconstruir de su identidad y a borrar el nombre del dirigente del frente de los edificios públicos que funcionan allí, como la escuela, el jardín de infantes, el centro de salud y la biblioteca. Algunos vecinos, incluso, decidieron quitar el nombre de Sena de sus viviendas. Ahora, en una necesidad de volver a marcar territorio, el piquetero y aliado al gobernador Jorge Capitanich exija las pintadas:

“Cada compañero que dice que está con nosotros tiene que pintar, grande o chico, ‘Libertad Emerenciano’ frente a su casa porque sino seguimos siendo nadie. Hay que pintar el Barrio Emerenciano por todos lados. Y el lunes, el lunes cuando venga la gente de afuera y les diga algo, contacten a Marcelina (Sena), con cuatro o cinco compañeras que tengan una pala ancha (...) Al que le disguste la palabra ‘Emerenciano’ y no sea del barrio, que no entre. No me importa si es del Gobierno, si es del espacio, si está debajo de la tierra o lo que sea. Las palabras se quedan ahí. Y a la gente que no es del barrio díganle que no se puede meter. Si no le gusta la palabra ‘Libertad Emerenciano’ tienen que dejar su auto en la Avenida San Martín, que no lo metan dentro del barrio porque si no las palas van a ser para romperles el vidrio”, dice.

Las directivas de Emerenciano Sena son concretas: pide apoyo para una movilización por su “libertad”. “Primero, no se olviden: el sábado a la tarde y el domingo todo el día tienen que pintar el muro porque el lunes y el martes van a ser las movilizaciones más grandes. Va a venir gente del interior y nosotros no podemos ir desarmados. Tenemos que dejar gente que cuide el barrio, con tres o cuatro alcanza, y el resto, aunque sea con silla de ruedas, con pata seca, con pata flaca, gorda, todo, porque no puede ser que haya… Eso va a ser lunes, martes y miércoles, va a venir mucha gente del interior para movilizar por mi libertad y no puede ser que mis propios compañeros sean, como hoy, ocho, nueve o diez no más en la calle. La fuerza, compañeros, está en ustedes, no en mí, está en su espíritu y el espíritu de ustedes. Yo sigo confiando en ustedes, ustedes son mi salvación”, les dice.

En otra parte de la conversación, el dirigente los insta a “tomar la autoridad”. “Pónganse la corona, pónganse la armadura de soldado y manejen la batuta”, pide. Y sigue: “No tienen que pelearse entre ustedes, peleen con los de afuera. Los de afuera quieren sacarle su nombre, su apellido, su historia, su identidad. Ustedes tienen que unir una sola palabra con o sin gente de afuera. Tienen que creer en Dios. No se olviden, no dejen de creer en Dios. Cualquier palabra que ustedes se dirijan entre ustedes y que vaya en contra de lo que estamos queriendo, que es la lucha por la liberación, va en contra de lo que quiere Dios. Todos creemos en Dios. Hoy tengo les digo a ustedes que es lo más lindo que me pasó desde que estoy preso. Me dejaron una Biblia y la estoy leyendo desde que se fueron las visitas. Casi me paso de largo, casi me olvido de que tenía que llamarlos. Y me voy a pasar todo el día y toda la noche leyendo la Biblia, esperando que ustedes, compañeros, ustedes, compañeras, entiendan que la movilización hoy es la Biblia, es Dios, es la energía y el compañero”.

“Hagan lo que tienen que hacer, júntense todos, no se olviden que somos todos soldados. Hoy somos soldados de Dios. Odian tanto al barrio, que los odian a los del barrio y lo odian al que inventó el barrio. Como yo creé ese barrio, como yo inventé ese barrio ahora estoy preso por eso. Ayúdenme a salir para seguir construyendo más barrios, más lugares, más cosas lindas, nos falta mucho por hacer, pero hace falta mucha unidad de ustedes”, concluye.