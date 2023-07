Borghi habló por primera vez de su lucha contra el cáncer: “Le di más valor a la vida"

Luego de ganar un premio Martín Fierro junto al programa Altavoz, la conductora de televisión Leila Borghi se refirió a su diagnóstico de cáncer, las estrategias para afrontar la enfermedad y la importancia del acompañamiento familiar. “Espero que sirva para que se tome conciencia de que los controles son importantes”, dijo en la entrevista que concedió a El Litoral.

“El cáncer es un proceso, hay que adaptarse y eso es imprescindible. Solo digo que hay que vivir el presente, enfocarse en los pequeños desafíos que la vida nos presenta”, recomendó la representante correntina en la TV Pública.

Sus consultas médicas comenzaron con una infección difícil de identificar: “Ninguno de los medicamentos que me daban tenían resultado, no respondían, es como que el cuerpo resistía a esas drogas”.

El siguiente paso fue la realización de una biopsia, que dio resultado positivo de las células precancerosas (deben ser extirpadas para detener el desarrollo del cáncer). “Una vez que tuve el diagnóstico, mi médica determinó cuál era el mejor tratamiento para mi caso; por la detección temprana, era de grado bajo. Fue un proceso de varias semanas, pero el diagnóstico temprano aumentó las opciones de tratamiento y mejoró el pronóstico”, detalló.

Tras meses de buscar una respuesta para su problema de salud, Borghi reconoció que fue más fácil para ella la aceptación del nuevo diagnóstico. “Sentí que podía lograr superarlo, no solo por la fuerza, ya que entonces era muy joven, sino también al encontrar alivio en las cosas que me rodeaban, conectar con la vida y darle el valor que recién empecé a ver que tenía”, añadió.

Tratamiento

“Desde el primer momento me decidí a avanzar en el tratamiento, hay que ser muy constante. Mi tratamiento se realizaba una vez por semana, así que asumí la responsabilidad de no fallarme a mí misma para curarme. Fueron muchas tardes en esa sala de espera, donde siempre sentí una magia sanadora que me acompañaba. Mi motor fue mi mamá, quien siempre estuvo presente para mí”, recordó.

"Mi motor fue mi mamá, quien siempre estuvo presente para mí. Como paciente oncológico buscás el apoyo emocional. Creo que también mucho me sirvió el autocuidado, durante todo el proceso del tratamiento y la recuperación. Una de las cosas que también me animó mucho fue que mi médica me explicó detenidamente, me enseñó y educó sobre el tema, me dio seguridad y confianza para sentirme más fuerte".

Ayuda

De acuerdo con la licenciada en Psicología y especialista en Psico-oncología Gabriela Soledad Benítez (matrícula profesional 954), el perfil de un paciente con cáncer es amplio, pero se puede delinear algunas características en común.

“Empiezo por saber si el paciente entendió el diagnóstico y si lo negó, porque es usual y normal que cuando se da esta noticia se produzca un duelo. Primero se da la negación, luego la ira con sentimientos de culpa, la negociación para obtener mejores resultados, también depresión y tristeza, y por último la aceptación”, explicó la psicóloga en diálogo con este diario.

“Todas estas etapas no se desarrollan de manera lineal, una atrás de la otra, sino que el paciente va oscilando en esos estados”, aclaró. En cuanto a los aportes que las amistades y la familia pueden dar a los pacientes, Benítez dijo que “hay que darles lugar y tiempo para procesar y comunicar lo que les pasa, porque muchas veces no pueden asimilar la noticia y los allegados presionan para que cuenten. Hay que tener mucho respeto y paciencia”.

“A veces no quieren contar por la mirada de lástima de los otros, y muchas veces se aíslan. Cuando un paciente escucha la palabra cáncer lo primero que piensa es en la muerte, entonces hay que trabajar en los miedos; es un proceso largo que no es fácil y que necesita acompañamiento de la familia y terapéutico”, insistió la psicóloga.

El objetivo del acompañamiento terapéutico es que el paciente entienda que el cáncer es como cualquier enfermedad, que puede ocasionar la muerte pero que también tiene tratamiento para sanarla.

“Hay muchos pacientes que pueden verlo como una simple enfermedad que les vino a enseñar algo, y lo usan como herramienta para cambiar cosas que no estaban bien o que les llevó a enfermarse de esa manera”, celebró Benítez.