Paso a paso: cómo sacar el crédito de $400.000 a muy bajo interés

Luego de anunciarse una batería de medidas destinadas a monotributistas, jubilados y trabajadores que pagan Ganancias y para receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Gobierno confirmó este jueves un programa de créditos de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 y 48 meses con cuota fija y tasa del 50% que se tramitará en la tarjeta de crédito y de manera virtual.

“El lunes, desde las 10 hasta las 20 horas, los trabajadores podrán gestionar su Crédito Anses de hasta 400 mil pesos a través de la web del organismo y materializar este anuncio tan importante realizado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa”, ratificó hoy Fernanda Raverta, la directora del organismo a cargo del nuevo programa de créditos destinado para trabajadores con ingresos de hasta $700.875 (brutos).

Según precisaron desde Anses, se trata de un crédito destinado para todos aquellos aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos no superen el piso vigente del Impuesto a las Ganancias, que actualmente es de 700.875 pesos.

Los beneficiarios podrán ser financiados en 24, 36 o 48 cuotas con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50 por ciento anual. “Por ejemplo, un crédito que haya sacado un trabajador por 400 mil pesos en 48 cuotas, la cuota que se irá devolviendo será de 19 mil pesos, mientras que en cualquier otro banco es de casi 50 mil pesos”, precisó hoy Raverta.

Quiénes podrán acceder al crédito

Dentro de los requisitos descriptos en la página web de la Anses se destaca que los trabajadores deberán estar en relación de dependencia aportante al SIPA, exhibir una antigüedad de al menos seis meses y residir en la Argentina de forma permanente.

Como anunció hoy Raverta, el sueldo bruto no deberá superar los $700.875 mensuales y los trabajadores deberán ser titulares de una tarjeta de crédito del banco donde cobran el sueldo. “Esto significa que esta medida no alcanza a tarjetas de crédito no bancarias expedidas por entidades financieras”, aclaró el organismo.

A continuación, el resto de los requisitos:

Ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito.

No superar la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA.

No ser titular de una jubilación o pensión.

No ser trabajadora o trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares.

Cómo solicitar el crédito

En tanto, quienes quieran solicitar el crédito deberán hacerlo de lunes a viernes de 10 a 20 desde la web de la ANSES o a través de la aplicación del organismo.

Según se indicó, el proceso consta de 5 pasos descriptos en la web del organismo. En primer lugar, los solicitantes deberán contar con su clave de Seguridad Social y luego ingresar a mi ANSES con el CUIL y la clave de Seguridad Social.

Tras ello, los solicitantes tendrán que elegir la opción “Créditos trabajadores en relación de dependencia”, también disponible para tramitar desde el celular en la app mi Anses. Luego los trabajadores deberán llenar una solicitud por la que se les otorgará un código.

“Una vez que cuenten con el código que se les brindará tras realizar la solicitud, deberán acercarse a una oficina del organismo sin turno para validar el trámite y evitar situaciones de estafa. En ese sentido, se recuerda que Anses no se comunicará para ofrecer préstamos o pedir datos personales”, se precisó desde el organismo.

Una vez aprobada la solicitud el dinero solicitado se acreditará en la tarjeta de crédito en los próximos 7 días hábiles. “Como es un dinero orientado al consumo, no se podrá comprar dólares, ni extraer de la tarjeta o hacer plazos fijos. Solo se usará para comprar un electrodoméstico, consumir algún bien, una heladera, un lavarropas. Es un crédito que, justamente, tiene como objetivo acompañar el bolsillo de la familia argentina”, alertó Raverta al respecto.

