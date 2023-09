Carnavales de Salvador de Bahía

Si piensas que los carnavales de Río de Janeiro son los más famosos de Brasil, entonces no has ido a los de Salvador de Bahía. Allí se realizan las fiestas más divertidas según admiten los propios brasileños. Y la verdad, no exageran. A falta de sambódromo, la fiesta se hace en la propia calle de Bahía que se colma, en febrero de cada año, con un promedio de dos millones de asistentes, entre turistas y locales. Los de Bahía son unos carnavales que comienza temprano y culmina hasta al día siguiente al ritmo del axé, la fusión bahiana de samba y reggae. El turista puede disfrutar de estos carnavales participando en los blocos (con acceso a bailar y cantar con los grupos musicales), o en los tríos eléctricos, así llamados los camiones con garotas y garotos bailando samba, y animados por artistas mientras recorre las principales calles de Bahía. Si los viajeros buscan algo más exclusivo pueden disfrutar de las fiestas en los famosos camarotes, que funcionan con servicios de bar, restaurante, peluquerías y hasta masajes.