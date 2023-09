“Argentina enfrenta la última oportunidad de alcanzar un desarrollo sostenible”

El periodista correntino y Editor jefe de política del diario La Nación, Jorge Liotti, presentó en Corrientes su libro La última encrucijada. El ensayo periodístico subraya que estamos ante “la última oportunidad que tiene el país para alcanzar un desarrollo sostenible en el tiempo”.

El desembarco de Liotti a la capital provincial se concretó por el esfuerzo en conjunto que realizaron el diario El Litoral, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), la Federación Económica de Corrientes (FEC) y el Jockey Club, lugar donde se concretó la presentación.

Entre los asistentes estuvieron el director propietario del diario El Litoral, Carlos Romero Feris; el rector de la Unne, Omar Larroza; el titular de la FEC, Jorge Gómez; y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani.

Los periodistas Carlos Lezcano y Eduardo Ledesma, subdirector de El Litoral, fueron los responsables de introducir al público presente en la La última encrucijada, un libro que se editó en el 2023, en coincidencia con 40 años del regreso de la democracia a la Argentina.

“Para mí tiene un sentido especial poder hacer este presentación, en mi ciudad. Frente a gente que conozco hace muchos años, a algunos no veía desde hace muchísimos años y gente que he comenzado a conocer en los últimos tiempos”, sostuvo Liotti que nació en Corrientes y es licenciado en Periodismo.

“Mi intención era englobar esta sensación que yo percibía, que el ciclo se repetía recurrentemente. Veía procesos políticos que arrancaban con gran expectativa, con la ilusión de cambio, que lograban con estrategias de marketing y globales ganar las elecciones, pero que se desordenaban en la instancia previa a asumir el poder y veía cómo se diluían una vez que estaban en la Casa Rosada”, sostuvo.

“Creo que hay tres procesos que convergen en este proceso que estamos viviendo y que se aunaron para darle sentido al libro. Desde la pandemia percibí una sensación que prácticamente fue unánime en la sociedad: esto no puede seguir funcionando de este modo, estamos llegando a un fin de ciclo, de ilusión y desilusión constante”, sentenció.

“Estamos cumpliendo 40 años de democracia y crece el espíritu revisionista. Por primera vez hubo un cuestionamiento a la funcionalidad del sistema. Por eso considero que estamos frente a la elección más importante en lo que va del siglo XXI en la Argentina”, relató.

El periodista manifestó que su primer libro se basó en tres procesos. “El primero es el estrepitoso fracaso para resolver la cuestión económica, el segundo está en la transformación social de la Argentina y de la extremada pobreza que tiene el país, y el tercero es el bloqueo político que se transformó en un fenómeno en el país a partir de la grieta y de la utilización ideológica para aumentar las diferencias y no construir consensos”.

Por último, ratificó que “La ultima encrucijada no es el final de algo, no es estar frente al precipicio, sino frente a una ventana que permita un verdadero cambio. Pero queda claro que cuatro años más de un gobierno en declive no es tolerable”.