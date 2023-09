Repudio correntino a un asesor de Milei por una polémica frase contra San Martín

El Movimiento Sanmartiniano de la Provincia de Corrientes y la Asociación Sanmartiniana de la localidad de Yapeyú repudiaron este viernes las afirmaciones sobre el General San Martín de uno de los asesores del candidato a presidente, Javier Milei.

Se trata del economista Emilio Ocampo, quien en los últimos días aseguró que "San Martín no fue el Padre de la Patria ni el Libertador de América”.

Ocampo, descendiente de Carlos María de Alvear, sostiene que “el mito sanmartiniano” lo creó Bartolomé Mitre con su libro “Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana” (1887) y que “recibió instrucciones del gobierno británico” para su campaña militar.

En ese marco, el Movimiento Sanmartiniano de la Provincia de Corrientes y la Asociación Sanmartiniana de la localidad de Yapeyú, aseguraron que "lamentan, rechazan y denuncian las nefastas expresiones de Emilio Ocampo en contra del General José de San Martín, perpetradas a través de los medios de comunicación masiva en el transcurso de esta semana, afirmando que San Martín no fue el Padre de la Patria ni el Libertador de América".

"Desconocemos qué valor tiene el señor Ocampo como economista, si es que tiene alguno, no le reconocemos la más ínfima identidad que no sea la panfletería y propagandística para opinar sobre San Martín. Autoridad no tiene ninguna", agregaron.

Además sostuvieron que "es lamentable que, a la hora de perpetrar campañas políticas, se caiga hoy tan bajo como para no respetar ni siquiera la figura del Padre de la Patria y Libertador de América. Consagrada como tal por la historia".

MANIFIESTO COMPLETO