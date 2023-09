Salieron a la luz los escandalosos mensajes de Cami Homs a Rodrigo De Paul contra Tini

recibió un revés judicial inesperado en la demanda que presentó contra su exsuegro,, y a la madre de sus hijos,. A su vez, se conocieron los polémicos chats de la modelo contra

La Justicia falló en contra del futbolista campeón del mundo en la causa iniciada y quedaron expuestos lapidarios mensajes.

“Creete eso para no pensar en lo sorete que sos. Ya te dije, que no se me cruce ni que se cruce con mis hijos. Nada más, todavía no me conoces a mí”, le escribió Camila Homs a Rodrigo De Paul.

Y agregó: “Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia, que se co… a medio plantel de Argentina y a la mitad más uno de las cantantes merqueras como ella”.

El documento judicial que fue mostrado en el ciclo Socios del Espectáculo emitido por El Trece.

La preocupación de la familia de Rodrigo De Paul tras la separación de Tini Stoessel.

Los familiares del ex futbolista de Racing aseguran que estaría bajoneado y deprimido por la crisis con la cantante. A su vez, De Paul se sentiría mal alejado de sus seres queridos en España y su estado emocional tendría preocupado a su familia.

En un programa radial, Mariana Brey contó sobre la relación: “Las diferencias serían casi irreconciliables. Por otro lado, hablan de una fuerte crisis”.

“Desde el entorno de De Paul, me cuentan que en los últimos días a él se lo había visto muy triste, bajoneado y deprimido con la situación”, insistió la panelista y resaltó que Rodrigo “lo que más triste lo tenía eran las discusiones en las que no podían acordar. Esto es muy reciente. Algunos adjudican este problema personal de Tini a los problemas de la pareja”.

“A mí me lo describen como una crisis, no una separación. Por eso está bajoneado, y eso lo dicen a la distancia porque la familia está en Argentina y él en España”, cerró Brey.

Fuente: Mitre