La Rioja presentará un proyecto para crear una moneda propia

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó este sábado que su Gobierno llegó a un acuerdo de "recomposición salarial" con la Policía local, y afirmó que enviará un proyecto a la Legislatura provincial para crear "una moneda propia" para el distrito.

"Les dije la situación que estamos atravesando y lo entendieron. Pidieron disculpas y acordamos una recomposición salarian en dos pagos porque no tenemos recursos", explicó Quintela en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, el gobernador agregó que no quiere "que la gente se muera de hambre", y anticipó que por ese motivo enviará a la Legislatura provincial "un proyecto para la creación de una moneda propia para la provincia", aclarando que el Gobierno nacional le debe a la provincia 9.300 millones de pesos.

"Ya la tuvimos en una oportunidad, y se llamaba Bono Certificado de Cancelación de Deuda cuando Carlos Menem era gobernador. Y otra en el año 2000 o 2001, que se llamaba Bocad. Con eso se pagaba un porcentaje de salario, que es lo que pensamos hacer ahora nosotros hasta tanto se normalice la situación con la Nación", explicó el riojano.

Quintela subrayó que la situación que se atraviesa en su provincia es difícil y que "el empleado nuestro necesita una recomposición salarial y no nos vamos a quedar de brazos cruzados". Ante esa situación, decidió convocar a "sesiones extraordinarias para enviar un proyecto de ley que autorice a constituir un instrumento monetario".

"Si antes no llegaban a fin de mes, con el gobierno nuestro que estaba mal, ahora no llegan a la finalización de la primera semana después del cobro. Pagan sus obligaciones y se quedan sin plata. Van a comprar y no compran nada", graficó.

"Los jubilados enfermos que necesitan remedios, tienen que ser mantenidos por sus hijos que tampoco tienen buenos ingresos. La situación es desesperante", agregó el gobernador.

El gobernador explicó que la crisis se agudizó luego de que el presidente Javier Milei asumió y decidió prorrogar el Presupuesto del año pasado, lo que ocasionó que la inflación anual licuara los fondos provinciales.

"La moneda funciona con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono. Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas. En cuanto al comercio hay que acordar con la Cámara de Comercio para que reciba esta moneda como forma de pago", explicó.

Por otro lado, Quintela sostuvo que se encuentra "conversando con algunos gobernadores" para poder llevar adelante acuerdos que deriven hacia un nuevo reparto de los fondos por coparticipación.

"El gobierno no quiere diálogo. Quiere imposición y sometimiento. Si nos juntamos las 23 provincias para poder dialogar en profundidad qué es lo que se necesita, qué es lo que se precisa, podemos discutir la convocatoria a una nueva ley federal de coparticipación", expresó el riojano.

"Se reparte el 31% de la coparticipación, nada más. No se reparte las retenciones por importación y exportación”, concluyó.