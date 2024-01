La dura advertencia de del Moro a los participantes de GH: “A ver si lo entienden"

“¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien?”, les preguntó Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano en la gala de eliminación del domingo por la noche. Con ellos, al aire, el conductor se mostró seco, sin euforia y cortante. Además, les contó que hizo una encuesta en su cuenta personal de Instagram para que sus seguidores votaran si querían que los jugadores recibieran provisiones y el resultado fue negativo. ¿Por qué creen que la gente no quiere que les dé comida?”, les consultó a ellos, y de inmediato lanzaron algunas teorías. Sin embargo, el animador aseguró: “Es más profundo que eso”, sorprendiendo a todos, que se quedaron callados escuchándolos.

Entonces, explicó que durante el fin de semana había seguido minuto a minuto todo lo que sucedió en la casa más famosa del país y decidió darles un consejo: “Varias cosas tengo para decirles...”, apuntó y se explayó: “El hecho de haber ganado un casting no les asegura absolutamente nada. Esto no es un hotel 5 estrellas. Vi a muchos de ustedes quejándose, que si la máquina, la comida, la producción, la postura... Chicos, están en un certamen en el que miles de personas mueren por estar. La palabra es tiempo. El tiempo se acaba. Esto día a día se complica cada vez más: jueguen”, exigió del Moro.

“¿Saben qué pensaba? -continuó- Piensen por qué la producción los llamó a cada uno de ustedes, y a partir de ahí empiecen a jugar a las cámaras. Imagínense que están en su casa con el control remoto. ¿Les divertiría lo que ven? Esto va para cada uno, para que lo piense. Se los digo porque me da mucha pena después, cuando la gente los saca de ahí, y dicen ‘¿cómo no se me ocurrió esto? ¿Cómo no aproveché? ¿Por qué me quejé tanto? Véanla, chicos: la posibilidad que tienen hoy es oro. No se quejen al pedo, que si la comida, la máquina. No es un spa, es Gran Hermano. A ver si lo entienden”, enfatizó del Moro y se mostró duro en su charla hacia los participantes del programa más visto de la televisión argentina.

En tanto, les sugirió que disfruten de la “experiencia única” de estar dentro de la casa más famosa del país. “Muy poca gente tiene la posibilidad de estar ahí. Ustedes hicieron un casting larguísimo para estar ahí, aprovéchenlo. Si se instalan en la queja, ahí quedan, quejándose. Les digo esto porque veo a muchos quejándose, o con la energía puesta en lugares que no los llevan a nada. Jueguen, diviértanse: dentro de lo permitido, hagan todo lo que puedan y más. Mucho mejor que decir el día que saliste ‘me arrepiento de haber hecho’, que ‘la verdad no hice una mierda’. Disculpen la expresión”, continuó el conductor y agregó: “Vi mucho y la verdad es que quiero ayudarlos a que se despierten y disfruten de este juego”.

“¿Entienden lo que les digo, no? -siguió-. Es para ponerlos en contexto. Yo entiendo que están aislados de todo el mundo y están cruzados por mil fantasmas que les pasan por la cabeza, pero justamente este juego se trata de eso”.

Además, recordó al ganador de la última edición, Marcos Ginnochio y lo comparó con el tipo de planteo que, considera, muchos intentan aplicarlo. “Marcos ganó porque él era así. Porque es un gran jugador, ungentleman. El tipo fue, se anotó, nunca pisó el palito. Cuando hubo que jugar, jugó; cuando hubo que hacer estrategias, las hizo; cuando hubo que estar de un lado, estuvo. Siempre bien, para adelante, jugando desde su lugar. Pero creo que ese juego de él condicionó a muchos a decir ‘voy a ser mental’ -consideró-. No va para nadie en particular, va para todos: ustedes son otra historia. Disfrútenla. Están haciendo historia en esta casa, es de ustedes. Ahora, se duermen y hay miles esperando. Hagan, propongan, tienen las cámaras. ¿Qué les gusta hacer, decir? Las tienen 24 horas para ustedes. La queja no”, aseveró del Moro.

Por su parte, y en el marco de esta importante charla, hizo un anunció que dejó sorprendidos tanto a los participantes del reality como a los espectadores: “No quiero focalizar en nadie, cada uno sabe lo que va a hacer. Yo se los estoy diciendo para decirles que aprovechen la oportunidad porque dentro de todo, chicos, se viene no una, dos cosaspower. Repower-. Y cuando muestro un sobre negro espower”, anticipó sobre las próximas reglas que cambiarán el juego por completo.

“Si yo tengo que definir esto: ahora es acción. No hablo más”, concluyó Santiago del Moro. Luego de la gala de eliminación en la que Florencia abandonó el certamen por decisión del público, muchos de los participantes se quedaron hablando y debatiendo sobre el discurso que les había dado el animador y se replantearon el juego.

(Infobae)