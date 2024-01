La tormenta provocó caída de postes en Mantilla y en Goya llovió 80 mm

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer una alerta amarilla para casi toda la provincia de Corrientes. En el área se registrarán tormentas, algunas localmente fuertes, y estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Durante la tarde del domingo, los fuertes vientos se hicieron sentir en diferentes puntos de la provincia, principalmente en el Norte, y la lluvia llegó solamente a algunas ciudades.

Desde Defensa Civil de la provincia, confirmaron aEl Litoral que se produjo caída de postes, principalmente del tendido eléctrico, en Mantilla y se están evaluando los daños causados. Además, hasta las 20, en Goya la lluvia caída fue de 80 mm.

También señalaron que pese a los fuertes vientos (en Capital llegó a los 46.7 km/h), no se tenían reportes de daños en otros puntos de la provincia.

En tanto que cerca de las 21, el alerta del SMN se actualizó y la zona de cobertura se corrió al centro y oeste de Corrientes. También se incluyó a Santa Fe y Tucumán.

El SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El nivel amarillo hace referencia a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el organismo.