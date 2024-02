Renunció la presidenta de Hungría tras otorgar un indulto en un caso de abuso

El escándalo por un indulto a un condenado en un caso de pederastia forzó a la presidenta de Hungría, Katalin Novak, a dimitir este sábado. La dirigente, cercana al líder ultraconservador Viktor Orbán, perdonó al subdirector de un centro de menores que trató de encubrir a su jefe, que había abusado sexualmente de niños. La exministra de Justicia, Judit Varga, que iba a encabezar las listas de Fidesz, la formación de Orbán, en las elecciones europeas de junio, deja también su cargo como diputada y se cae de la candidatura, porque fue ella quien dio el visto bueno a la medida de gracia que después firmó la presidenta.

La oposición en Hungría ha redoblado esta semana la presión para exigir la dimisión de Novak tras destaparse el indulto, que se produjo en abril de 2023, coincidiendo con la visita del Papa a Hungría. Este viernes, miles de personas salieron a la calle en Budapest y protestaron frente a la oficina de la presidenta, en el palacio Sandor. El Gobierno de Orbán midió la temperatura en la sociedad mediante encuestas, según desveló la prensa local, y ante el rechazo que el caso ha provocado entre sus propios votantes, el primer ministro decidió pasar al modo de contención de daños.

Orbán, en el poder desde 2010, anunció el jueves que su Gobierno propondría una reforma constitucional para limitar la prerrogativa presidencial del indulto en todos los casos relacionados con la pederastia. Otros miembros de su Gabinete salieron a mostrar su rechazo al perdón concedido por Novak. Era solo cuestión de tiempo que la presidenta, que ha vuelto a Hungría este sábado acortando una visita a Qatar, presentara su dimisión.

“He cometido un error... Hoy es el último día que me dirijo a ustedes como presidenta”, ha anunciado Novak en un mensaje retransmitido por la televisión estatal el sábado por la tarde, cuando estaba prevista una nueva manifestación. “Tomé la decisión de conceder un indulto el pasado mes de abril creyendo que el condenado no había abusado de la vulnerabilidad de los niños a los que había supervisado. Cometí un error, ya que el indulto y la falta de motivación eran adecuados para desencadenar dudas sobre la tolerancia cero que se aplica a la pederastia”, declaró. Varga ha anunciado su decisión de dejar el escaño como diputada de Fidesz y de no presentarse a las elecciones europeas en un mensaje en Facebook.