Furia encaró a Martín Ku y criticó su amistad con Lisandro

Juliana "Furia" Scaglione está atenta a todo lo que pasa dentro de la casa de Gran Hermano y se muestra súper perceptiva ante los cambios.

Está vez, a la participante se la notó dolida porque sintió que Martín Ku se había alejado de ella y se había acercado a Lisandro Navarro.

"¿Por qué no me mirás a la cara?", le cuestionó. "¿Cómo?", le contestó sorprendido el Chino. "No sé, de repente comías conmigo, me abrazabas y todo. Y, de la nada, hace cuatro días que estás hecho un idiota. O sea, si las vas a hacer a menos que no se note tanto", le contestó Furia un poco dolida.

"Pero si ayer te abracé.. Creo que estás flasheando", se defendió Martín. "No me jodas más con esas cosas porque no me gustan", insistió ella.

Ofendido, el participante le dijo: "Yo creo que estás flasheando mucho, muchísimo". "Dejame flashear entonces porque yo no me equivoco", retrucó Furia de forma cortante.

"¿Por qué no me preguntás cómo estoy?", se quejó el Chino. Dando sus motivos, ella contestó: "Porque no me hablás, cada vez que me acerco te levantás y te vas. O sea, ¿para qué te voy a preguntar Martín?"

Haciendo referencia a Lisandro, Furia siguió: "Ponete en mi lugar también. Yo no me lo banco más y a mí no me lo van a hacer. Me parece que vos te juntás conmigo por estrategia. Los que la van a pasar mal acá adentro son ustedes, no yo".

"Está bien, pensá lo que quieras. Ya vamos a hablar", dijo Ku tratando de poner paños fríos. "No, está bien. No quiero. Gracias", contestó ella cerrándole las puertas a un posible diálogo.

Fuente: Pronto