Incertidumbre en Corrientes ante la eliminación del Inadi

Ante el anuncio del Gobierno Nacional por el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), manifestaron su preocupación y desconcierto al no recibir ninguna información oficial en la delegación de Corrientes. La provincia cuenta con solo tres trabajadores que actuaron ante 300 denuncias formalizadas en los últimos años.

En el marco del plan del presidente Javier Milei de reducir el Estado y avanzar con el ajuste fiscal, el Gobierno anunció ayer que avanzará en el cierre definitivo del Inadi, sin embargo, un día antes habían publicado en el Boletín Oficial el decreto 167/2024 que anunciaba la prórroga la intervención del organismo por 180 días y designaban a la nueva interventora María de los Angeles Quiroga.

Ante el comunicado del Ministerio de Justicia de la Nación en el que señalan que “se pidió la renuncia a todos los delegados”, en Corrientes desmienten esto, ya que no les ha llegado información oficial por parte del gobierno y seguirán trabajando con normalidad en medio de la incertidumbre.

Según pudo saber El Litoral, en la tarde de ayer prohibieron a los delegados dar testimonios a la prensa y pidieron eliminar las publicaciones en las redes sociales en la que comunicaban que no les había llegado noticias oficiales sobre el cierre del organismo.

Fuentes allegadas al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en Corrientes, señalaron a El Litoral que: “Son 3 trabajadores para toda la provincia, no tienen movilidad, no pagan alquiler, no les pagan viáticos. Los salarios son los más bajos de la administración pública. Ayer (por el miércoles) nombraron a la nueva interventora y la prórroga de la intervención del Inadi y hoy salen con esto”.

La noticia tomó por sorpresa a los trabajadores del organismo que aplica la ley antidiscriminación para alertar expresiones y prácticas discriminatorias, xenófobas y antisemitas que diariamente realizan una gran labor en la provincia.

“Desde el 2020 hasta ahora tuvieron más de 300 denuncias formalizadas. Más igual número de consultas anuales y gestiones. De esas denuncias la mayoría necesitan resoluciones rápidas, no pueden ser atendidas como dice el ministro desde Buenos Aires, no van a venir a Goya a hablar con la directora de una escuela”, señalaron a El Litoral, fuentes allegadas al Inadi en Corrientes.

Con total desconcierto y ante los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni de que el Inadi “no sirve para nada” y que la entidad “tiene alrededor de 400 empleados, oficinas a lo largo y ancho del país” y que “estos institutos además suelen estar conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad”.

“Es una vergüenza difamando y desconociendo totalmente lo que hace el Inadi y su trabajo, cómo no pudieron cerrarlo con la ley, ahora van por el vaciamiento. Con 100 trabajadores de planta y 250 empleados en planta transitoria no generan pobreza en el país, ni mueven el amperímetro del gasto del estado”, arremetieron a El Litoral, fuentes cercanas al Inadi Corrientes.

En el comunicado del Ministerio de Justicia de la Nación sobre el recorte de gastos en el Inadi, también se menciona la reducción de los alquileres a 8.000.000 más gastos por mes, no se aplica a la provincia de Corrientes debido a que la única oficina del organismo se ubica en Avenida Juan Torres de Vera y Aragón, es un edificio nacional y no abonan alquiler.

La única oficina en toda la provincia seguirá funcionando de lunes a viernes de 8 a 16, hasta recibir un aviso formal.

(VT)