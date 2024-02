Advirtieron por la elevada carga física y mental que tienen los bomberos voluntarios

María Ramirez Panozzo concluyó su licenciatura en Relaciones Laborales en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) con una investigación sobre la carga física, psíquica y mental de la labor de los bomberos voluntarios de la ciudad de Corrientes.

"La parte más fuerte de la investigación es la carga laboral, física (con mucho esfuerzo, desde movimientos dolorosos, corren y caminan largas distancias), psíquico (tienen mucha responsabilidad y exigencia de acuerdo a la percepción de lo que están realizando), y mental (elevada concentración porque se enfrentan a situación delicadas que muchas veces implican otras vidas, ya sea de una persona o un animal). Si bien ellos tienen una preparación psico física, también señalamos en la tesis la falta de acceso regular a servicios médicos y psicológicos", explicó Ramirez Panozzo a El Litoral.

Agregó que otra carga importante que asumen es transportar su uniforme, representando un peso adicional aproximado de 25 kilos más los demás medios de trabajo a utilizar según el tipo de siniestro. Las consecuencias más frecuentes identificadas en su salud son principalmente heridas, golpes, cansancio físico, estrés postraumático, fobia, agotamiento y alta presión.

La nueva licenciada en Relaciones Laborales señaló que los bomberos voluntarios no tienen un departamento de médicos o psicólogos que les puedan ayudar en la gestión de todas estas situaciones. "Sin embargo, entre ellos charlan sobre los eventos más traumáticos después de que ocurren", aclaró.

Ramirez Panozzo valoró que "una particularidad del cuartel de nuestra ciudad es una composición casi equitativa entre hombres y mujeres, y eso se destaca de otros cuarteles del país y del mundo. La igualdad también se evidencia en las oportunidades y en la distribución de tareas".

Pero lamentó que al ser un cuartel voluntario, se torna difícil el mantenimiento y la renovación de los equipos de trabajos y uniformes porque los costos son muy elevados y ellos tienen una limitación en cuanto a los recursos. Prácticamente todos tienen otro empleo.

"Todo esto nos hizo considerar que se necesita una mayor visibilización, ya sea a nivel mediático, como apoyo monetario. Porque están todos los días a disposición de nosotros; es fundamental que por lo menos tengan los elementos mínimos de trabajo, sumado a los medicamentos, bebidas y comidas. Cumplen turnos de ocho horas, así que están en el cuartel gran parte de sus días", concluyó la profesional.

El objetivo último de este trabajo académico era visibilizar el arduo trabajo que realizan día a día los bomberos voluntarios de forma totalmente desinteresada. Para eso, el recorte que eligió Ramirez Panozzo vinculado a la Licenciatura en Relaciones Laborales fue estudiar la carga global tanto física, psíquica y mental que implica su trabajo, bajo la dirección de la magister Azul Forclaz.

"Empecé a ir al cuartel en el 2022, mi primer acercamiento se dio con una autorización a las autoridades y posterior conocimiento de informantes claves. Una vez aprobado el proyecto, en el 2023 se inició el trabajo de campo bajo una metodología mixta de entrevistas y encuestas", detalló a este diario.

"Inicialmente, mi idea era investigar profesiones que no estén lo suficientemente valorizadas desde mi punto de vista en nuestra sociedad. Para la tesis, nos solicitan un tema que sea novedoso en la actualidad, razón por la cual la emergencia ígnea fue el determinante que me llevó a desarrollar la temática en conjunto con lo considerado anteriormente. También, el incentivo estuvo marcado por ser una población no profundizada en una tesis de la carrera de nuestra facultad", resaltó Ramirez Panozzo.

Su tesis completa se puede leer en el repositorio abierto y digital de la Unne.