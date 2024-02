Huracán recibe a su par goyano y el juvenil Aurirrojo debuta en San Miguel

Más Info

Programación

Sábado 24/02

Cancha de Iberá

17,00: Iberá (Sauce) vs. Barraca (Paso de los Libres). Zona “E”.

Cancha municipal de San Miguel

17,00: Gaucho Gil (El Caimán) vs. Boca Unidos (Capital). Zona “L”.

Cancha de la Liga Virasoreña

17.30: Luz y Fuerza (Virasoro) vs. Sarmiento (Santo Tomé). Zona “C”.

Cancha Agustín Faraldo-Liga Libreña

17.30: Madariaga (Paso de los Libres) vs. Polinorte (Sauce). Zona “D”.

Cancha de la Liga Santotomeña

19,00: Berón de Astrada (Santo Tomé) vs. Victoria (La Cruz). Zona “A”.

Cancha de Huracán Corrientes

19,00: Huracán Corrientes. (Capital) vs. Huracán (Goya). Zona “J”.

Cancha municipal de Saladas

19,00: Calle Poí (Saladas) vs. Sp. Canale (Bella Vista). Zona “M”.

Cancha de la Liga Virasoreña

19.30 hs. San Martín (Virasoro) vs. San Martín (Yapeyú). Zona “Ñ”.