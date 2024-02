Se filtró un video de Coti Romero y Nacho Castañares chapando

Un sorpresivo video en el que los exparticipantes de Gran Hermano 2022, Nacho Castañares y Coti Romero, se mostraban dándose un beso en una fiesta, desató grandes reacciones en las redes sociales.

Nacho Castañares, quien tendría un romance con Romina Uhrig, generó un escándalo con la filtración de este video, y los detalles revelados apuntaron a un “histeriqueo”.

El incidente fue compartido en Twitter, donde se observa a Nacho y Coti abrazados en la barra de una disco, intercambiando un breve beso mientras disfrutaban de algunas bebidas.

Este acontecimiento provocó numerosos comentarios por parte de los seguidores del reality, especialmente después de que surgieran rumores hace algunas semanas sobre un posible romance entre Nacho y Romina.

LAS REACCIONES EN REDES AL CHAPE DE COTI ROMERO Y NACHO CASTAÑARES

Algunos de los comentarios incluyeron: “¿Ella no es amiga de La Tora? No tiene ningún respeto”, “Nadie puede resistirse a Nacho, incluso las ex concursantes como Sabrina y Denisse están interesadas en él”, “Solo falta Julieta”, y “Coti siempre estuvo interesada en él, de hecho, su novio en la casa se ponía celoso”.

Es importante recordar que Nacho había mantenido una relación con otra concursante, Lucía La Tora Villar, durante la competencia, y en los últimos meses había rumores sobre un posible romance con Romina Uhrig, quien también fue su compañera en el programa.

“Siempre le gustó”, habrían sido las palabras de Romina sobre Nacho y su postura acerca de Coti, quien también tuvo una relación con un compañero del reality, Alexis El Conejo Quiroga.

(Fuente: Ciudad Magazine)