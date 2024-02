Marcelo Tinelli compartió un sentido mensaje tras la boda de su hija Cande con Coti Soroki

El sábado 24 de febrero quedará para siempre en el recuerdo de la familia de Marcelo Tinelli, en especial de su hija Cande y Coti Sorokin quienes contrajeron matrimonio luego de varios años de novios.

Con una ceremonia planificada especialmente por la pareja, la influencer y el cantante se casaron en un exclusivo complejo en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires.

El lugar, llamado “El Dok, Haras”, se destaca por ser un lujoso reducto natural en pleno campo, que reúne caballerizas, un club de polo, un amplio parque y una pequeña capilla en donde se celebró la ceremonia religiosa. Toda la ambientación, bien campestre, fue el refugio ideal que anhelaron Cande y Coti para su noche especial.

Luego de la íntima ceremonia de casamiento, en donde asistieron familiares y unos pocos amigos de la pareja, llegó el resto de los invitados, que reunió aproximadamente a 300 personas. Entre ellos se encontraron Carolina Pampita Ardohain, Fernando Dente, Fede Hoppe, Momi Giardina y Yanina Latorre.

Entre el entorno más íntimo de la familia estuvo la mamá de la novia y exmujer de Marcelo, Soledad Aquino, y los otros hijos del conductor, Mica, Francisco, Juana y el pequeño Lorenzo. Infaltables junto a Tinelli, Milett Figueroa, su novia peruana, y su primo El Tirri, Luciano Giugno.

Después de la emoción y de los momentos divertidos que vivieron entre todos los invitados, Marcelo expresó unas palabras muy sentidas en la mañana de este domingo. Con la piscina de fondo en un día que amanecía nublado, el conductor se grabó en una de las reposeras del lugar. “Buen día, cómo andan. Bueno, pasó la boda, momento maravilloso para todos, soy el primero que se ha levantado”, comenzó diciendo mientras se escuchaba el sonido del canto de los pájaros de fondo.

“Me acosté temprano porque me venció la emoción. La emoción de todo lo que pasó. Fue único, irrepetible, creo que no lloré tanto en toda mi vida cuando la vi. Hermosa, mi hija, hermosa. Se me cae la baba”. continuó para luego describir el instante más emotivo de la ceremonia. “Y ese momento de la caminata, rumbo al altar para darle a mi hija a su marido, a mi querido Coti, fue otra cosa que no me voy a olvidar jamás”.

Más adelante. Marcelo agradeció la compañía de sus afectos a través de sus historias de Instagram. “Gracias por acompañarnos, por compartir este momento, tan hermoso y familiar, estamos todos muy muy felices. y muy muy emocionados. Bueno los quiero, gracias, y que tengan un hermoso domingo en familia”, dijo mientras lanzaba con los labios un beso a la cámara para todos sus seguidores.

La ceremonia, que comenzó a las 18 reunió a los afectos más cercanos de la influencer y el cantante. A todos se les pidió que no sacaran los teléfonos celulares y el único que dejó registrado el paso a paso de la fiesta fue el propio padrino.

En un momento del festejo, Marcelo subió una historia a sus redes sociales, con una foto junto a la novia. “Y ahora siiii. Se casó mi Rubi, mi Lelé, mi escorpiana, mi segunda hija y la primera que se casa. Cuanta emoción, cuanta alegría, cuanta felicidad, cuanta paz que transmitis, hija amada. Amo verte tan feliz junto a tu marido”, comentó el conductor visiblemente emocionado.

Un rato antes, Tinelli había dado cuenta de la previa de la especial celebración. “Buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, llegó el día del casamiento de mi amada Rubi, de Lelé. Estoy muy feliz, muy emocionado, muy sensibilizado”, dijo el conductor de ShowMatch. “Ya me voy a preparar con todas las cosas para ir para allá. Es el casamiento de mi primera hija así que es todo lindo”, continuó Marcelo. “Ojalá sea un momento hermoso en su vida. La amo profundamente. Lo amo profundamente a Coti. Así que van a unirse dos personas que se aman mucho y a nosotros nos pone muy pero muy felices”, agregó mientras destacó la parte romántica de la velada: “Tenemos la luna llena que hoy nos va a acompañar”.

