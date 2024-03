Autor correntino dice presente en la Feria Chacú Guaraní

El autor correntino Alejandro Bovino Maciel presentará hoy dos obras en la Feria Chacú Guaraní que se está realizando en el Centro Cultural Nordeste de la Unne, (Resistencia). Los libros son “El perdón de los pecados” y “Reponsos del pasado”.

Con los escritores regionales como protagonistas, la Feria Chacu Guaraní recibe al correntino Alejandro Bovino Maciel que hoy a las 18 presentará la novela “El perdón de los pecados”, y para ello estará acompañado por el poeta chaqueño Esteban González. También presentará el libro de relatos “Responsos del pasado”, versado en la Guerra de la Triple Alianza y para esto contará con los aportes de la poeta y escritora María Laura Riba.

El perdón de los pecados

Novela breve acerca de cuatro historias que una cándida abuelita le cuenta a tres niños de once años en la ciudad de Bella Vista, Corrientes, donde el autor pasó algunos años de su infancia. El crítico y poeta Alberto Boco escribió sobre el libro:

“Esto es literatura que no intenta transportarnos al pasado vía la evocación minuciosa al estilo proustiano, ni es el testimonio de historias que se pretenden reales, todo lo contrario, la técnica del relato dentro de un relato nos advierte desde el prólogo que la verdad no es el propósito, es más, nos dice que se trata de la mentira pero sin la intención del fraude o el engaño, sino para elevarse a un rango de verdad literaria, si se me permite el oxímoron, es decir: literatura en estado puro”.

Responsos del pasado

Contiene tres relatos sobre la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) entre Paraguay y los aliados Uruguay, el imperio de Brasil y la Argentina. Lleva prólogo de la catedrática Milagros Ezquerro San José, de la Universidad Sorbona de París. Contiene la parte argentina del libro “Los conjurados del Quilombo del Gran Chaco” (Alfaguara, Buenos Aires, 2000) en el que participaron Augusto Roa Bastos por Paraguay, Omar Prego por Uruguay, Eric Nepomuceno por Brasil y Alejandro Bovino Maciel por Argentina. Este libro ha suscitado numerosos estudios académicos al ser el primer texto escrito por cuatro autores del Mercosur con un tema común: la Guerra Grande que dividió a estas naciones en el pasado.

Además de este relato, “Responsos del pasado” contiene dos cuentos: “El viejo señor Sarmiento”: pocos recuerdan que, si bien Mitre inició la Guerra, la terminó Sarmiento durante su presidencia. Justamente una figura tan controversial como don Domingo Faustino, que llegó a escribir que “a los paraguayos hay que matarlos antes de nacer, en el vientre de sus madres” y después fue a pasar sus últimos años y a morir en Asunción del Paraguay. Esta última etapa es la que refleja el cuento. Y por último, “Tía Emilia tiene miedo de morir”, un último relato del autor acerca de las atrocidades cometidas por las tropas de ocupación (Brasil y Argentina) al final de la Guerra.

Para la presentación de” Responsos del pasado”, el autor dialogará con la escritora María Laura Riba. También abrirá la sesión el Cónsul del Paraguay en el Chaco, haciendo propicia la ocasión para reforzar la integración regional.

VAE