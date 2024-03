La China Suárez festejó su cumpleaños en la intimidad de su casa y con Marcos Ginocchio

Cuando la China Suárez y Rusherking terminaron su relación, los radares empezaron a buscar pequeños indicios de alguna nueva historia de amor para ambos y la primera en generar rumores fue la actriz. En Mayo del año pasado, viajó a México para realizar una publicidad con Marcos Ginocchio y los rumores explotaron.

Ellos estuvieron en varios eventos, hicieron vivos en las redes y hasta bailaron juntos en la Bresh pero siempre desmintieron que hubiera algo más entre ellos. En un vivo de Instagram que hicieron hace poco, ella se ofuscó al ver que los comentarios era muy insistentes y negó nuevamente cualquier tipo de vínculo. Claro que la gente le creyó pero las dudas volvieron cuando el ex GH participó en los festejos del cumple de Magnolia.

Ahora, el fin de semana, volvieron a dar que hablar. La China cumplió años y decidió empezarlo con una cena en un restó muy conocido... ¡Y Marcos estuvo ahí!. No conforme con eso, el domingo la actriz festejó en su casa y el ex GH también fue de la partida. Pochi de Gossipeame encontró la foto y la subió, como para que no existieran dudas de que hubo un nuevo encuentro.

Fuente: Pronto