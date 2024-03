Misterio por el crimen del empresario que apareció atado de pies y manos

Forenses en la Morgue Judicial de San Fernando realizaron este viernes la autopsia al cuerpo de Jorge Enrique De Marco, el empresario inmobiliario hallado muerto el jueves en su casa de la calle Obispo Terrero en San Isidro.

El cuerpo fue encontrado en su habitación, atado de pies y manos. La causa de por qué murió no es clara, al menos, sin la realización del estudio. Si bien el cuerpo de la víctima presentaba golpes, no se sabe si las lesiones a simple vista fueron suficientes como para matarlo. También es posible que haya sufrido un infarto por los golpes y el miedo.

La hipótesis que investiga la fiscal Carolina Asprella es la de un homicidio en ocasión de robo, con una investigación llevada adelante por la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense. Sin embargo, no se sabe bien hasta este momento qué le robaron. Faltaban varias armas en la casa. Aun así, solo la habitación donde se encontraba su cuerpo estaba revuelta. No hay precisiones sobre si había dinero o joyas. Se cree que, por lo pronto, los delincuentes robaron armas y teléfonos.

La casa, confirman autoridades, no tenía cámaras de seguridad. Había una alarma, que, según fuentes del caso, no sonó. Se detectó que faltaba un panel en un mosquitero, pero los delincuentes -se desconoce cuántos- no podrían haber entrado por allí. El lugar de ingreso sospechado es una ventana en el dormitorio.