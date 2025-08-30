¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

estación meteorológica calor en Corrientes Senasa
estación meteorológica calor en Corrientes Senasa
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 30 de agosto

Por El Litoral

Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 07:05

Choque de camionetas en la Ruta 14 dejó un saldo de dos mujeres heridas

Cómo estará el tiempo el próximo domingo de elecciones en Corrientes

Incautaron cigarrillos ilegales valuados en más de $4 millones en Corrientes

Narcomenudeo: incautaron 62 dosis de cocaína, dinero, y detuvieron a un hombre

Con mapping, realidad aumentada y sonido envolvente, se puede vivir de cerca el Iberá

En medio del caso Spagnuolo, difunden audios donde Karina Milei habla de la interna libertaria

Para robar, rompió en la madrugada el vidrio de un comercio con una piedra

Corrientes cuenta con una nueva estación meteorológica con datos en tiempo real

Boca Unidos recibe a Mitre y busca una victoria con premio doble








 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD