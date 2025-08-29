Incautaron cigarrillos ilegales valuados en más de $4 millones en Corrientes

En la zona denominada “La Posada de La Luna”, de Ituzaingó, decomisaron anteanoche un cargamento de 250 cartones de cigarrillos de contrabando, valuado en $4.409.800, en un procedimiento realizado por personal de la Prefectura Naval Argentina.

Según detallaron, una patrulla de la fuerza operaba en un puesto de observación, cuando divisó el avance de un bote a motor que embicó en la costa correntina a la altura del kilómetro 1.453 margen izquierda del Río Paraná.

Pudieron advertir que arrojó varios bultos en la ribera para después reiniciar la navegación de regreso hacia el sector de islas.

En la costa, los prefecturianos visualizaron a una persona manipulando bultos por escalera, el cual ante la presencia del personal de la Prefectura Naval se dio a la fuga, desprendiéndose de una caja.

En consecuencia tomó intervención el Juzgado Federal Corrientes que dispuso se proceda con las actuaciones, ordenando el secuestro de la mercadería.

Secuestraron en total 250 cartones de cigarrillos marca "Eight", en un procedimiento por infracción a la Ley 22.415 de contrabando.