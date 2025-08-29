Choque de camionetas en la Ruta 14 dejó un saldo de dos mujeres heridas

Tras un choque entre dos camionetas este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 14, una mujer y una menor de 6 años fueron trasladados de urgencia hacia el hospital de la localidad de Alvear para recibir asistencia médica.

Por causas que se desconocen colisionaron una Toyota Hilux, que era conducida por Leonel Cerantonio, quien viajaba acompañado de su pareja R. González, quienes resultaron ilesos y una Volkswagen Amarok, en la que viajaban Karina Muller, y su sobrina de 6 años.

Las mujeres fueron trasladadas al centro de salud local, donde los médicos de guardia diagnosticaron que revestían lesiones de carácter leve.

De acuerdo con datos aportados, el siniestro vial ocurrió en el kilómetro 601 de la llamada “ruta de la muerte” del cual tomaron intervención los policías de la Comisaría Distrito Alvear.