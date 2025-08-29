Supermercadistas correntinos rechazan aumentos por el dólar

La Cámara Correntina de Supermercados y Autoservicios (CA.CO.S.y A) emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente los incrementos de precios aplicados por algunas empresas y proveedores a raíz de la reciente suba del dólar. El organismo empresario, que nuclea a supermercadistas de la provincia, manifestó que no aceptará listas con aumentos “desmedidos”, al considerar que no se corresponden con la realidad económica ni con la capacidad de consumo de la población.

El contexto que motiva la reacción de la Cámara está vinculado a la volatilidad cambiaria de los últimos días. La suba del dólar dentro de la llamada banda cambiaria impactó de inmediato en los precios de productos de consumo masivo, situación que generó un efecto en cadena en distintos rubros.

Frente a esta dinámica, los representantes del sector supermercadista provincial señalaron que resulta necesario marcar una posición pública para evitar abusos que perjudiquen al consumidor final.

En el comunicado oficial se subraya que “es nuestro firme propósito rechazar categóricamente cualquier suba y no aceptar nuevas listas con precios desmedidos que algunas empresas nos han hecho llegar”.

Los referentes de la Cámara sostienen que la prioridad es sostener el poder adquisitivo de las familias correntinas. En este sentido, remarcaron que el esfuerzo empresario se centra en “brindar a los clientes y a la comunidad los mejores productos al mejor precio, aún más en los tiempos que corren”.

Este posicionamiento, de acuerdo con lo expuesto, busca dar un mensaje de tranquilidad en medio de un escenario económico que genera incertidumbre en los consumidores. La Cámara sostiene que, pese a los vaivenes cambiarios, es posible preservar un criterio de razonabilidad en la fijación de precios, evitando que el traslado de la devaluación al mostrador se convierta en una práctica sistemática.