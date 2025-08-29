¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Casa Iberá estación meteorológica calor en Corrientes
PRONOSTICO

Cómo estará el tiempo el próximo domingo de elecciones en Corrientes

Alerta amarilla por tormentas, vientos de hasta 60 kilómetros por hora y máximas superiores a 33ºC.

Por El Litoral

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 21:08
Archivo Marcos Mendoza

Los vientos por el sector norte llegaron para quedarse y las altas temperaturas también, se aguardan por jornadas calurosas. Este domingo es día de elecciones en Corrientes y se esperan máximas de 33ºC, con mínimas de 19ºC. Con lluvias aisladas y vientos fuertes en Capital, pero alerta amarilla por tormentas fuertes en Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle, según las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada electoral calurosa en Capital estará acompañada de tormentas aisladas (hasta el momento de 40%) y teniendo en cuenta la última actualización del ente nacional, para este domingo durante la madrugada y mañana se esperan ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora. Estos son considerados fuertes, teniendo en cuenta que las corrientes superiores a 20 kilómetros por hora en este sector de la provincia son mayores a las normales.

Lo cierto es que para este sábado se espera que el termómetro llegue a 30ºC, superando los 28ºC de este viernes. Además, se pronostica vientos del noreste con fuertes ráfagas que rondarán entre los 42 a 50 kilómetros por hora.

Alerta amarilla en el interior provincial

La alerta amarilla rige en Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.

Se pronostica alerta amarilla para Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle. En este sector de la provincia, se espera que las tormentas lleguen durante la tarde del sábado extendiéndose durante la jornada del domingo con un 70% de probabilidad.

El organismo informó: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, agregaron.

