Cómo estará el tiempo el próximo domingo de elecciones en Corrientes

Los vientos por el sector norte llegaron para quedarse y las altas temperaturas también, se aguardan por jornadas calurosas. Este domingo es día de elecciones en Corrientes y se esperan máximas de 33ºC, con mínimas de 19ºC. Con lluvias aisladas y vientos fuertes en Capital, pero alerta amarilla por tormentas fuertes en Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle, según las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada electoral calurosa en Capital estará acompañada de tormentas aisladas (hasta el momento de 40%) y teniendo en cuenta la última actualización del ente nacional, para este domingo durante la madrugada y mañana se esperan ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora. Estos son considerados fuertes, teniendo en cuenta que las corrientes superiores a 20 kilómetros por hora en este sector de la provincia son mayores a las normales.

Lo cierto es que para este sábado se espera que el termómetro llegue a 30ºC, superando los 28ºC de este viernes. Además, se pronostica vientos del noreste con fuertes ráfagas que rondarán entre los 42 a 50 kilómetros por hora.

Alerta amarilla en el interior provincial

La alerta amarilla rige en Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.

Se pronostica alerta amarilla para Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle. En este sector de la provincia, se espera que las tormentas lleguen durante la tarde del sábado extendiéndose durante la jornada del domingo con un 70% de probabilidad.

El organismo informó: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, agregaron.