Corrientes: robaron una suma millonaria en el municipio de San Isidro

Un robo millonario se produjo en la madrugada de este viernes en la Municipalidad de San Isidro de la localidad correntina de Goya, a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad cabecera.

Según la información preliminar, se sustrajeron aproximadamente 22 millones de pesos que estaban destinados al pago de proveedores y personal municipal.

El dinero había sido retirado el día anterior de una entidad bancaria de Goya por el Secretario de Economía del municipio y fue almacenado en una caja dentro de las oficinas de esa área, en el primer piso del edificio comunal.

Al llegar esta mañana, el secretario de Hacienda se encontró con la puerta de entrada forzada, la ventana rota y el faltante de dinero, lo que permitió alertar a la Policía local.

De acuerdo con lo informado por un periodista goyano, los autores del robo ingresaron tras cortar una reja y violentaron el acceso principal. Además, en el momento del hecho no funcionaban el servicio de internet ni las cámaras de seguridad del edificio, lo que complica el rastreo de los autores del hecho.

Uno de los aspectos llamativos es que el dinero no se encontraba en una caja fuerte, sino en una caja común dentro de la oficina, ya listo para ser distribuido.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de Goya, por tratarse de la jurisdicción correspondiente. Varias divisiones de la Policía de Corrientes están trabajando en el lugar para dar con los responsables y esclarecer el hecho.

Con información de Juan Cruz Cruz Velásquez.