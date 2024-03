Benjamín Traverso: “Tenemos potencial para dar pelea durante todo el campeonato”

El joven piloto correntino Benjamín Traverso (16 años), atraviesa su tercera temporada en la Fórmula 3 Entrerriana. En las dos primeras fechas que se disputaron en el autódromo de Concepción del Uruguay logró subir al podio. En la primera fecha cruzó la bandera a cuadros en el tercer lugar. Ya en su segunda mejoró su actuación y finalizó segundo.

"Para este años sabíamos que teníamos el potencial con el auto, no solo con estas dos fechas, si no para dar pelea todo el campeonato y ser regulares" le comentó el esquinense a El Litoral. "En la que fecha que pasó, no solo el auto nos trajos satisfacción, también el equipo que me acompaña y cómo se complementan las personas" agregó Traverso.

En 2024 el correntino corre en automovil preparado por Jusid Competencia que cuenta con rodaje en el campeonato entrerriano. "La familia Jusid que me prepara el auto tiene una gran experiencia. Eso se ve reflegado en la pista, y con todo lo apasionado que son. Para mí es un alivio tenerlo a Matías (Jusid), que fue el campeón del año pasado. Él me da muchos consejos sobre las pistas porque ya los conoce, corrió todo el año pasado" comentó el joven corredor.

Cumplida dos fechas del certamen "tuerca" de la vecina provincia, Traverso está en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 33 puntos. "Lo principal este año es tratar de sumar la mayor experiencia. Este es mi tercera temporada en carreras de autos de Fórmula, siempre venía corriendo en karting. Es un mundo totalmente distinto pero la escuela del karting me sirvió mucho. Pude hacer el salto bien. En la última carrera del año pasado logré hacer un podio" recordó.

El arranque tuvo el esquinense no pudo haber sido mejor. En los dos fechas logró subirse al podio. "En las primeras fechas demostramos que estamos mas firmes que nunca. En las dos carreras, entre los tres primeros, estuvimos a pocas décimas. Al fin y al cabo la diferencia las hice con una maniobra mínima" afirmó.

Otro desafío

A fines de 2023, en el final de la temporada, Traverso adelantó que los planes a futuro era correr en la exigente Fórmula 3 Metropolitana. "La idea primero es pelear en la enterrriana y quedó demostrado que estamos a nivel, peleando por la victoria. En el futuro, en el segundo semestre, la idea es hacer dos o tres carreras en la Metro, pero primero quiero sumar mas experiencia ya que el nivel allí es mayor. Por ahora nos enfocamos en la Formula 3 Entrerriana donde sabemos que tenemos el potencial, la gente y la experiencia para hacer las cosas bien y llegar a los puestos de adelante" expresó el joven piloto.